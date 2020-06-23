  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Suriye altını nedir? Suriye altını fiyatı

Suriye altını nedir? Suriye altını fiyatı ucuz olduğu için, göz boyamak için kullanılıyor. Ucuz bir altın olduğunu belirtmek için kullanılan Suriye altını, aslında direkt olarak imitasyondur. Düğünlerde eli boş gitmek istemeyen kesim, son zamanlarda suriye altını alarak takıyorlar. Peki ama bu sahte altını nasıl anlarız? İmitasyon ya da bilinen adıyla Suriye altını nasıl fark edilir? Belirtileri nelerdir? İşte düğünlerin yeni sorunu suriye altını detayları...

Yeniakit Publisher
2020-06-23 10:35:00 -
Suriye altını nedir? Suriye altını fiyatı

Suriye altını, düğünlerin başlamasından sonra meydana çıktı. Özellikle koronavirüsle sarsılan bütçeler, suriye altını alarak, düğünlerde bu altını takıyor. Aslında suriye altını olarak belirtilen altın, sahte altındır. 

Peki ama suriye altını nasıl anlaşılır?

Üzerindeki işçilik en belirgin özellik olacaktır. Basit bir işçilik ve düzensizlik olduğunda anlaşılır. En anlaşılır belirtisi ise koyu sarı rengidir. Normal altında keskin bir sarılık yoktur. Aynı şekilde bu rengin sert bir cisimle kazınması sonucu atması, sahte olduğunun belirtisidir. 

Kısacası bu imitasyon olan altınlar konusunda dikkat etmelisiniz. 10 lira kadar olan bu bilezikler hem hafif hem de rengi farklı olduğu için hemen anlaşılır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akit ulaştı! İşte Muhsin Yazıcıoğlu suikastine dair daha önce hiç yayınlanmamış kayıtlar
Gündem

Akit ulaştı! İşte Muhsin Yazıcıoğlu suikastine dair daha önce hiç yayınlanmamış kayıtlar

Akit, Muhsin Yazıcıoğlu suikastine dair yeni ses kayıtlarına ulaştı. İşte daha önce hiç yayınlanmamış ses kayıtları...

Fatih Altaylı'nın programındaki sözleri nedeniyle 'Şov yapıyor' diye eleştirilmişti! Dr. Serdar Savaş yeniakit.com.tr'de hakkındaki eleştirilere cevap verdi
Gündem

Fatih Altaylı'nın programındaki sözleri nedeniyle 'Şov yapıyor' diye eleştirilmişti! Dr. Serdar Savaş yeniakit.com.tr'de hakkındaki eleştirilere cevap verdi

Katıldığı canlı yayın programı sonrasında eleştirilerin hedefi olan Dr. Serdar Savaş, hakkındaki 'Gençler üzerinden şov yapıyor' iddialarını..
James Jeffrey: Amacımız rejimle iş birliği yapan herkese acı vermek
Dünya

James Jeffrey: Amacımız rejimle iş birliği yapan herkese acı vermek

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, Suriye'de Beşşar Esad rejimine yaptırım uygulayan "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"..
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı