Suriye altını nedir? Suriye altını fiyatı
Suriye altını nedir? Suriye altını fiyatı ucuz olduğu için, göz boyamak için kullanılıyor. Ucuz bir altın olduğunu belirtmek için kullanılan Suriye altını, aslında direkt olarak imitasyondur. Düğünlerde eli boş gitmek istemeyen kesim, son zamanlarda suriye altını alarak takıyorlar. Peki ama bu sahte altını nasıl anlarız? İmitasyon ya da bilinen adıyla Suriye altını nasıl fark edilir? Belirtileri nelerdir? İşte düğünlerin yeni sorunu suriye altını detayları...
Suriye altını, düğünlerin başlamasından sonra meydana çıktı. Özellikle koronavirüsle sarsılan bütçeler, suriye altını alarak, düğünlerde bu altını takıyor. Aslında suriye altını olarak belirtilen altın, sahte altındır.
Peki ama suriye altını nasıl anlaşılır?
Üzerindeki işçilik en belirgin özellik olacaktır. Basit bir işçilik ve düzensizlik olduğunda anlaşılır. En anlaşılır belirtisi ise koyu sarı rengidir. Normal altında keskin bir sarılık yoktur. Aynı şekilde bu rengin sert bir cisimle kazınması sonucu atması, sahte olduğunun belirtisidir.
Kısacası bu imitasyon olan altınlar konusunda dikkat etmelisiniz. 10 lira kadar olan bu bilezikler hem hafif hem de rengi farklı olduğu için hemen anlaşılır.