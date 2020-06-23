Suriye altını nedir? Suriye altını fiyatı

Suriye altını, düğünlerin başlamasından sonra meydana çıktı. Özellikle koronavirüsle sarsılan bütçeler, suriye altını alarak, düğünlerde bu altını takıyor. Aslında suriye altını olarak belirtilen altın, sahte altındır.

Peki ama suriye altını nasıl anlaşılır?

Üzerindeki işçilik en belirgin özellik olacaktır. Basit bir işçilik ve düzensizlik olduğunda anlaşılır. En anlaşılır belirtisi ise koyu sarı rengidir. Normal altında keskin bir sarılık yoktur. Aynı şekilde bu rengin sert bir cisimle kazınması sonucu atması, sahte olduğunun belirtisidir.

Kısacası bu imitasyon olan altınlar konusunda dikkat etmelisiniz. 10 lira kadar olan bu bilezikler hem hafif hem de rengi farklı olduğu için hemen anlaşılır.