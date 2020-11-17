Surinam'da seçimlerin ardından ofisindeki teçhizat imha edilen eski devlet başkanı yardımcısı gözaltına alındı

PARAMARIBO (AA) - Güney Amerika ülkesi Surinam'da eski Devlet Başkanı Yardımcısı Ashwin Adhin, görevde olduğu dönemde devlet başkanlığı ofisindeki malzemenin imha edildiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Devlet Başkanı Chandrikapersad Santokhi, mayıs ayında Ulusal Demokratik Partinin (NDP) kaybettiği parlamento seçimlerinin ardından devlet başkanlığı ofisindeki araç gereçlerin imha edildiğini açıkladı.

Santokhi, konuyla ilgili açılan soruşturmada Adhin'in gözaltına alınarak sorgulandığını belirtti.

Sorgu ve diğer tanıkların ifadelerinin ardından savcılığın Adhin'in şüpheli olarak tutuklanması talebinde bulunduğunu söyleyen Santokhi, konuyla ilgili başka detay vermedi.

Milletvekili Reshma Mangre, devlet başkanlığı ofisindeki pahalı iletişim araçlarının imha edilmesiyle ilgili iki kişinin daha gözaltına alındığını kaydetti.

Öte yandan, NDP'den yapılan açıklamada, Adhin'in gözaltına alınmasına tepki gösterildi. Açıklamada, hükümeti eleştiren bir milletvekilinin gözaltına alınmasının ciddi bir demokrasi ihlali olduğu vurgulandı.

Surinam'da 25 Mayıs'taki parlamento seçimlerini Adhin'in Ulusal Demokratik Partisi kaybetmişti.