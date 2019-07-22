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Sürgülü demir kapı yaşlı adamı hayattan kopardı

Gaziantep'te evine girmek için açmaya çalıştığı demir kapının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:04
Sürgülü demir kapı yaşlı adamı hayattan kopardı

Gaziantep'te üzerine bahçe kapısı devrilen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde evine girmek için sürgülü demir bahçe kapısını açmaya çalışan Hayri Aslan (76) devrilen kapının altında kaldı.

Müdahaleler yetersiz kaldı

Ağır yaralanan Aslan, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Aslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:04
  1. Gaziantep
  2. bahçe kapısı
  3. sürgülü demir bahçe kapısı
  4. 112 Acil Servis ekipleri
  5. Adli Tıp Kurumu

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