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Gündem Süresiz rant kapısına artık ‘dur’ denilmeli
Gündem

Süresiz rant kapısına artık ‘dur’ denilmeli

Türkiye’nin kanayan yarası haline dönüşen Süresiz Nafaka 1988 yılından bu yana kanamaya devam ediyor. Yüz binlerce mağduru olan ve adliyelerdeki dosyaları kapanmayan mağdurlar 1 Ekim’de açılacak TBMM’den ilk olarak nafaka zulmüne son verilecek yasanın çıkmasını bekliyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 09:26:00 -
Süresiz rant kapısına artık ‘dur’ denilmeli

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Süresiz Nafaka Platformu Kurucu Başkanlarından Mesut Arabul, çarpıcı açıklamalarda bulundu: “Yeni Akit Gazetesi sayesinde sıkça mağdur haberlerini gündeme getirdik. Bunların haricinde  birçok kişi mağduriyetlerini basın önünde dile getirmekten çekinmekte. Basına çıkıp doğruları dile getirse özel hayatı ifşa etmekten dolayı maddi manevi tazminatla karşı karşıya kalmaktadırlar. Son zamanlarda 6284 kadının sözlü beyanı yasasını art niyetli kullanan kadınlar, eski eşleri basına konuşup mağduriyetlerini dile getirdiklerinde türlü iftiralar ile 6284 sözlü beyan yasasını kullanarak uzaklaştırma kararları aldırmaktadırlar.

Pozitif ayrımcılık sindiriyor

Süresiz nafaka, çocuk haczi, 6284 ve İstanbul Sözleşmesi yasalarının kadınlar için pozitif ayrımcılık oluşturması ile erkekler sindirilmekte, nafaka artırım davaları, maddi manevi tazminatlar ve iftiralar ile susturulmaya çalışılmaktadır.  Özellikle son zamanlarda sanatçıların, yazarların, sporcuların, askerlerin, polislerin ve memurların boşanma davalarında, kadınlar tarafından talep edilen yüksek miktarda tazminatlar, nafaka ve altın davaları ile boşanma, resmen rant kapısı olmuştur. Bu işin ticaretini yapan kadınlar ve avukatlar var.

Sabır taşı çatladı!

Boşanma davalarında erkek suçlu, kadın mağdur gösteriliyor. Kadının timsah gözyaşları ile mahkemelerde yalan beyan konuşarak haram mal varlığı üzerine konması büyük bir soygundur. Bu soygun, aldıkları tazminat ve altınlarla bitmeyip ömür boyu nafaka ile devam etmektedir. Gözlerini para hırsı bürümüş kadınlar ve avukatları açgözlülüklerine devam ederek her sene nafaka artırım davaları ile mağdurların sabır taşlarını çatlatmaktadır.”


Yeni Akit Gazetesi
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