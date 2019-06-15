Süresiz nafakanın tartışıldığı programda akılalmaz yorum! ‘Kadınlar doğurmak zorunda değil’

Taha Emre Özdemir Ankara 'Gazeteci' Şirin Payzın, Nafaka Hakkı Kadın Platformu üyeleri Selin Nakıoğlu ve Zelal Ayman ile bir araya geldiği programda süresiz nafakayı konuştu. Süresiz nafakaya dair yürütülen çalışmaların manüpilatif olduğunu iddia eden Payzın ve konukları, nafaka konusundan başladıkları programda esas amaçları olan 'kadın ve erkek' eşitliğine kadar gelerek AK Parti Hükümeti'ne eleştirilerde bulundu. Çiftlere üç çocuk önerisinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine gönderme yapan Ayman, "Kadınlar erkeklere çocuk doğurmak zorunda değil. Onların bir aracı değil. Üç çocuk mu? Beş çocuk mu? Hiç çocuk mu? Bunlar çok önemli kavramlar." dedi.

'Gazeteci' Şirin Payzın, Nafaka Hakkı Kadın Platformu üyeleri Selin Nakıoğlu ve Zelal Ayman ile buluşarak süresiz nafakaya dair değerlendirmelerde bulundu. Nafaka Hakkı Kadın Platformu tarafından başlatılan imza kampanyasını hatırlatan Payzın, "Çeşitli farklı platformlardan 100 kadın toplanarak, 'nafaka hakkı engellenemez' başlıklı bildiriye imza attı. Bunlarda birisi de benim." dedi.

Nakıpoğlu: Süresiz nafaka çalışmaları 'manipülatif'

Selin Nakıpoğlu, süresiz nafakaya dair yapılan çalışmaların manipülatif olduğunu iddia ederken, "Hiçbir veriye dayanmayan bir süre getirmek istiyorlar. Biz mevcut düzenlemeye dokunmayın noktasında ısrarlıyız." ifadelerini kullandı.

Ayman: Üç beş mağdurun itirazı

Süresiz nafakaya ilişkin imza kampanyasına katılarak destek olan Payzın, henüz bilmediği mevcut yasayı da Nafaka Hakkı Kadın Platformu üyelerinden yayında öğrendi. Payzın, Nakıpoğlu'na, "Mevcut yasa nafaka süresiz olarak verilebilir mi diyor?" şeklinde soru yöneltti. Bu soruya cevabı ise Zelal Ayman verdi. Ayman, "Üç beş mağdur olduğunu iddia eden erkek toplanmış, 'biz bu parayı ömür boyu neden ödüyoruz?' diyorlar." ifadelerini kullandı. Ayman verdiği cevabın devamında AK Parti iktidarını hedef alarak asıl meselesine geldi. "Bizim için önemli olan kadın ve erkeğin eşitlik durumu." diyen Ayman, "2015-2016 yılından bu yana siyasi iktidar bu eşitlik konusunda bir atağa geçmiş durumda. Eşitlik karşıtı politikaları destekliyor. Biz sürekli diyalog halinde olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Şirin Payzın, bu düzenlemedeki asıl amaç, "Kadınlara boşanmayı cazip göstermeyelim algısı oluşturmak." derken onu destekleyen Ayman da "Kadınlara alttan 'boşanmayın' mesajı verilmek isteniyor. Boşanırsanız nafaka hakkınızı da elinizden aldığımız için zor durumlar yaşayacaksınız deniliyor." ifadelerini kullandı.

'Kadınlar doğurmak zorunda değil!'

Zelal Ayman süresiz nafakanın konuşulduğu programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'en az üç çocuk.' önerisine kadar gelerek, aile düşmanı olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Kadınlar erkeklere çocuk doğurmak zorunda değil. Onların bir aracı değil. Gelişmişl batı dünyasında bu kavramlar çok oturdu. Üç çocuk mu? Beş çocuk mu? Hiç çocuk mu? Bunlar çok önemli kavramlar."

Payzın öğrendiklerini Twitter'da paylaştı

Süresiz nafakaya ilişkin mevcut yasayı taraflı konuklarından öğrenen 'Gazeteci' Payzın, "Kadına ödenen nafaka aylık 190 TL" sözlerine inanınca twitter hesabından bu bilgiyi de paylaştı.