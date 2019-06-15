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Süresiz nafakanın tartışıldığı programda akılalmaz yorum! ‘Kadınlar doğurmak zorunda değil’

‘Gazeteci’ Şirin Payzın’ın programında kadınların süresiz nafaka hakkını savunarak bir kısım erkekleri mağdur eden yasayı müdafaa eden Nafaka Hakkı Kadın Platformu üyesi Zelal Ayman, "Kadınlar erkeklere çocuk doğurmak zorunda değil. Onların bir aracı değil. Üç çocuk mu? Beş çocuk mu? Hiç çocuk mu? Bunlar çok önemli kavramlar." dedi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:50

 Taha Emre Özdemir  Ankara  'Gazeteci' Şirin Payzın, Nafaka Hakkı Kadın Platformu üyeleri Selin Nakıoğlu ve Zelal Ayman ile bir araya geldiği programda süresiz nafakayı konuştu. Süresiz nafakaya dair yürütülen çalışmaların manüpilatif olduğunu iddia eden Payzın ve konukları, nafaka konusundan başladıkları programda esas amaçları olan 'kadın ve erkek' eşitliğine kadar gelerek AK Parti Hükümeti'ne eleştirilerde bulundu. Çiftlere üç çocuk önerisinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine gönderme yapan Ayman, "Kadınlar erkeklere çocuk doğurmak zorunda değil. Onların bir aracı değil. Üç çocuk mu? Beş çocuk mu? Hiç çocuk mu? Bunlar çok önemli kavramlar." dedi.

'Gazeteci' Şirin Payzın, Nafaka Hakkı Kadın Platformu üyeleri Selin Nakıoğlu ve Zelal Ayman ile buluşarak süresiz nafakaya dair değerlendirmelerde bulundu. Nafaka Hakkı Kadın Platformu tarafından başlatılan imza kampanyasını hatırlatan Payzın, "Çeşitli farklı platformlardan 100 kadın toplanarak, 'nafaka hakkı engellenemez' başlıklı bildiriye imza attı. Bunlarda birisi de benim." dedi.

Nakıpoğlu: Süresiz nafaka çalışmaları 'manipülatif'

Selin Nakıpoğlu, süresiz nafakaya dair yapılan çalışmaların manipülatif olduğunu iddia ederken, "Hiçbir veriye dayanmayan bir süre getirmek istiyorlar. Biz mevcut düzenlemeye dokunmayın noktasında ısrarlıyız." ifadelerini kullandı.

Ayman: Üç beş mağdurun itirazı

Süresiz nafakaya ilişkin imza kampanyasına katılarak destek olan Payzın, henüz bilmediği mevcut yasayı da Nafaka Hakkı Kadın Platformu üyelerinden yayında öğrendi. Payzın, Nakıpoğlu'na, "Mevcut yasa nafaka süresiz olarak verilebilir mi diyor?" şeklinde soru yöneltti. Bu soruya cevabı ise Zelal Ayman verdi. Ayman, "Üç beş mağdur olduğunu iddia eden erkek toplanmış, 'biz bu parayı ömür boyu neden ödüyoruz?' diyorlar." ifadelerini kullandı. Ayman verdiği cevabın devamında AK Parti iktidarını hedef alarak asıl meselesine geldi. "Bizim için önemli olan kadın ve erkeğin eşitlik durumu." diyen Ayman, "2015-2016 yılından bu yana siyasi iktidar bu eşitlik konusunda bir atağa geçmiş durumda. Eşitlik karşıtı politikaları destekliyor. Biz sürekli diyalog halinde olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Şirin Payzın, bu düzenlemedeki asıl amaç, "Kadınlara boşanmayı cazip göstermeyelim algısı oluşturmak." derken onu destekleyen Ayman da "Kadınlara alttan 'boşanmayın' mesajı verilmek isteniyor. Boşanırsanız nafaka hakkınızı da elinizden aldığımız için zor durumlar yaşayacaksınız deniliyor." ifadelerini kullandı.

'Kadınlar doğurmak zorunda değil!'

Zelal Ayman süresiz nafakanın konuşulduğu programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'en az üç çocuk.' önerisine kadar gelerek, aile düşmanı olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Kadınlar erkeklere çocuk doğurmak zorunda değil. Onların bir aracı değil. Gelişmişl batı dünyasında bu kavramlar çok oturdu. Üç çocuk mu? Beş çocuk mu? Hiç çocuk mu? Bunlar çok önemli kavramlar."

Payzın öğrendiklerini Twitter'da paylaştı

Süresiz nafakaya ilişkin mevcut yasayı taraflı konuklarından öğrenen 'Gazeteci' Payzın, "Kadına ödenen nafaka aylık 190 TL" sözlerine inanınca twitter hesabından bu bilgiyi de paylaştı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:50
  1. Ankara
  2. Şirin Payzın
  3. Nafaka Hakkı Kadın Platformu
  4. Selin Nakıoğlu
  5. Zelal Ayman
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. süresiz nafaka

YORUM YAZ

  • sukrusukru8 dk önce
    Kadınlar çocuk doğurmak zorunda değilmiş lafa bak.O zaman evleneceğin erkeğe bunu evlenmeden önce söyle,ben çocuk yapmam de.De bakalım kim alacak seni.Haa alan olursada hayrını görsün tabii.
  • Cankut TarhancaCankut Tarhanca12 dk önce
    Ne ciddiye alıyorsunuz kardeşim iddia sahipleri doğurmasınlar. Zorlayan yok. Cennetmekân ceddimiz Dede Korkud (RA) “dilinden ozan der: Karılar dört türlüdür. Birisi solduran soptur. Birisi dolduran toptur. Birisi evin dayağıdır. Birisi ne kadar dersen bayağıdır. …Ozan, evin dayağı odur ki … O Ayişe, Fatıma soyundandır Han’ım. Onun bebekleri yetişsin. Ocağına bunun gibi kadın gelsin.Geldik o ki solduran soptur… Onun gibisinin, Han’ım, bebekleri yetişmesin. Ocağına bunun gibi kadın gelmesin.Geldik o ki dolduran toptur… …Bunun gibisinin, hanım, bebekleri yetişmesin. Ocağına bunun gibi kadın gelmesin.Geldik o ki ne kadar dersen bayağıdır: … . O Nuh peygamberin eşeği asıllıdır. Ondan da sizi, hanım, Allah saklasın. Ocağına bunun gibi kadın gelmesin.” (ERGİN, Muharrem, Dede Korkut Kitabı, M. E. B. Devlet Kitapları 1000 Temel Eser 1, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1969, (Mukaddime) s. 5-6)Evin dayağı olmayan karılar doğursa ne olur doğurmasa ne olur Rahmetli Dede Korkut’a sormalı.
  • Yaşar acarYaşar acar17 dk önce
    Seni köpekmi dogurdu seni anan dogurmasa idi sen dünyada olmazdin
  • şenay doğanşenay doğan28 dk önce
    doğru söylüyorsun kadın çocuk doğurmak zorunda değil şükreden kadın doğurur sen benden kulunu rahmetini esirgemedin ben de senden bedenimi esirgemem kaç tane istiyorsan başımla beraber diyen kadın doğurur allahın da ona ihsan edeceği sevabı kimse bilemez allaha emnet olun
  • İbrahim akİbrahim ak34 dk önce
    Oldu doğurma işini de biz yapalım
  • hıdırhıdır41 dk önce
    Ben süresiz nafaka vermek zorunda isem kadında  doğurmak zorunda . Parası ile değil mi?

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