Süresiz nafaka zulmü artık bitsin

Buğra Kardan İstanbul

Aile kurumunu tahrip eden süresiz nafaka uygulamasının yürürlükten kalkması adına bir adım daha atıldı. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi TBMM Grubu tarafından Meclis’e nafakanın süresinin hakim tarafından belirlenmesini öngören kanun teklifi sunuldu. Teklif ses getirirken toplumun kahir ekseriyetinden “Yuvaları dağıtan süresiz nafaka tarih olsun” çıkışı geldi.

Nafaka 1 sene olmalı

Konuya ilişkin akit’e konuşan Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Başkanı İlhan Ergincan, şunları dile getirdi: “Süresiz nafakayla ilgili iki siyasi partinin daha kanun teklifini Meclis’e sunması olumlu bir hamledir. Bu teklif bizlere umut olmuştur. Teklifte önemli öneriler var. Bunlardan biri nafakanın hakim takdirine bırakılması, 1 ila 5 yıl olması. Diğeri de evlilik süresi kadar nafaka ödenmesi. Hakim takdirine bırakılan dosyada süre ibaresi net bir şekilde kanunla çizilmediği takdirde süresiz olarak nafaka devam edebilir hatta ağır kararlar çıkabilir. Evlilik süresi ne olursa olsun kanun net bir şekilde tanımı koymalıdır. Süre kesin olmalıdır. Nafaka sorununa çözüm nettir, o da 1 senedir. Tedbir nafakası da kaldırılmalıdır. İşsiz durumda olup da nafakasını ödeyemeyen tarafa 3 aylık tazyik hapsi cezası kaldırılmalıdır. Bunun yerine çalışmaya başladığı dönemde ödemekle yükümlü olduğu nafakalar için aylık kesintiler yapılmalıdır. İkinci olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca kadın gibi erkek ve çocukla da ilgilenilmelidir. Yapılan tüm konuşmalarda sadece kadından bahsedilmesi, bir aileyi oluşturan erkeğe ve çocuğa değinilmemesi yanlıştır. Sadece kadına yönelik adımlar atılacaksa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaldırılsın. Onun yerine Kadın Bakanlığı kurulsun. Üçüncü olarak kadın gibi erkeğe ve çocuğa yönelik şiddet de ele alınmalıdır. Kadına şiddet tanımı kaldırılmalıdır. Aile içi ve dışı şiddet adı altında gerekli eğitimler verilmelidir. Mutlaka ve mutlaka konu cinsiyetçilikten kurtarılmalıdır.

Aile fonu kurulmalı

“Dördüncü olarak aile fonu oluşturulmalıdır. Bu fonda biriken parayla yeni yuva kuranlara destek sağlanmalıdır. Ayrıca evli olup maddi zorluklarla mücadele edenlere destek verilmelidir. Boşanıp da yoksulluğa düşenlere nafaka yardımı yapılmalıdır. Beşinci olarak arabuluculuk sistemi devreye sokulmalıdır. İstanbul Sözleşmesi’yle ‘Devlet arabuluculuğu reddeder’ maddesi getirilmiştir. Bu madde tamamen Allah’ın ayetlerine karşı aileyi yok etmek için çıkarılmıştır. Kesinlikle evlilikler aile terapisti, aile arabulucusu tarafından desteklenmelidir. Evliliklerden evvel eğitim verilmeli ve eşlere sorumlulukları öğretilmelidir. Altıncı olarak ev hanımı sigortası zorunlu hale getirilmelidir. Ev hanımlarının yaşlılıklarını rahat geçirmeleri sağlanmalıdır. Yedinci olarak da evlilik ve boşanma sonrası eğitimler verilmelidir.”

Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Sözcüsü İlknur Birsel Büyükakça da, şunları söyledi: “Süresiz nafaka uygulamasının kaldırılmasının vakti geldi, geçiyor. Cumhurbaşkanı’mız, bakanlık yapan Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül, Yılmaz Tunç, Fatma Betül Sayan Kaya ve Mahinur Özdemir Göktaş da aynı görüşte. Bir tek Derya Yanık, ‘Mevzuatta nafaka süresiz değil’ demişti. Sıkıntı büyüktür. Süresiz nafaka aile kurumunu tehdit eder hâle gelmiştir. Burada mağdur erkektir. Ömür boyu borçlu yaşamak insan fıtratına aykırıdır. Nafaka mağduru borcunu ödeyemediği takdirde hapse maruz kalmaktadır. Süresiz nafaka aile kurumunun doğuşunu önlemektedir.

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Gençleri evlilikten soğuttu

“Gençleri evlilikten soğutmaktadır. Süresiz nafaka mağduru erkekler evlenmeye korkmaktadırlar, baba olamamaktadırlar. Kadınlar da süresiz nafaka mağduru biriyle evlenmekten imtina etmektedirler. İkinci evlilik yapanlar ise huzursuz olmaktadırlar. Çünkü icra dairelerinden gelen tebligatlar, nafaka hapisleri çok yıpratıcı. Mağdurların dayanacak güçleri kalmamıştır. Kanayan yaranın durdurulması zaruret olmuştur. Ülkemizce 1985’te CEDAW imzalanmıştır. Buna dayanılarak 1988’de süresiz nafaka getirilmiştir. İstanbul Sözleşmesi kaldırılmıştır ama onun anası CEDAW hâlen yürürlüktedir. Bardak dolmuş, taşmıştır. Bu zulme ‘dur’ denmesi zaruret olmuştur. Nafaka makul süreyle sınırlandırılmalı. Makul süre kısa süreli, çocuksuz evliliklerde 1 yılı geçmemeli. Uzun süreli evliliklerde de 5 yılı aşmamalı. Boşanma davaları hızlandırılmalı. Nafaka süresi ise tedbir nafakasını içermeli. AK Parti, YRP, SP, GP, HÜDA PAR ve BBP istiyor. Bir tek CHP ve DEM ikna olmamaktadır. Hükümet bu ikisini ikna etmek için çırpınmasın. Çünkü onların ipi feminist derneklerin, aile düşmanlarının elinde. Onlardan aile adına bir şey beklemesin!”