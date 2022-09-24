Süresiz nafaka ve genç evlilik mağdurlarından TBMM’ye çağrı

TBMM’nin gündeminde, Türkiye için çok önemli konular yer alırken, genç evlilik mağdurları ve süresiz nafaka mağdurları TBMM’nin gündemine girmek için çağrıda bulunmaya devam ediyorlar.

Çözüm istiyorlar

Tek suçları genç yaşta nikah kıyarak evlenmek olan genç evliler yıllardır bir umut TBMM’nin gündeminde yer almayı bekliyorlar. Genç yaşta evlendikleri gerekçesiyle eşleri, cinsel istismar suçuyla cezaevine atılan kadınlar, eşlerinin bir an önce salıverilmesini ve yaşadıkları mağduriyetin son bulması noktasında defalarca çağrıda bulundular.

Bu aileyi yok etmektir

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan, konuya ilişkin şunları dile getirdi: “TBMM açılıyor, ülkemizin en önemli sorunu olan süresiz nafaka, nafaka tazyik hapsi, tedbir nafakası ve genç evlilikler hâlâ çözüm bekliyor. Evliliklerin azalması ve boşanmaların artması ile birlikte genç nüfusun azaldığı ve kritik seviyelerin altına düştüğü bir dönemde süresiz nafaka ve aile sorunlarını çözmemek aileyi yok etmektir. Ülkemizin en önemli beka sorunu ailedir ve seçimlerden önce süresiz nafaka, akran evlilikler ve aileye dair tüm sorunlar çözülmelidir. Bu kanunları seçim sonrasına bırakmak hükümete zarar verecek, seçimi kaybetmesine neden olabilir. Dost acı söyler ve biz bir daha hükümetimizi sorunun çözülmesi konusunda tekrar uyarıyoruz.”