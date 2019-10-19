Süresiz nafaka savunucusu Nevşin Mengü'den küstah paylaşım

yeniakit.com.tr İslam'a, Müslümanlara ve başörtüsüne olan nefretiyle tanınan ve yaptığı skandal çıkışlarıyla toplumdan büyük tepki gören Nevin Mengü sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla yine olay oldu.

Daha önce yaptığı açıklamalarda aile yapısını dinamitleyen "süresiz nafaka"yı savunan Mengü, paylaşımında çalışan ev kadınlarıyla adeta alay etti. Mengü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kocasına kahvaltı hazırlamak varken uzaya çıkmış cıkcıkcık" ifadelerini kullandı.

Mengü daha önce yaptığı bir paylaşımda, "Kadın çalışmasın, evdeki görevlerini ihmal etmesin. doğursun, yemek yapsın vb, ama boşanınca da nafaka vermeyelim. e napsın bu kadınlar kardeşim taş mı yesin? madem nafaka vermek istemiyorsun, o zaman kadının eve kapanması için değil özgürleşmesi için mücadele vereceksin" şeklinde sözler sarfetmişti.

Bir yandan nafaka alarak erkeği sömüren kadınları savunan diğer yandan da kendi isteğiyle çalışan kadınları hedef alan Mengü'nün bu ikiyüzlü tavrı büyük tepkiyle karşılandı.