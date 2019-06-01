Süresiz nafaka ne oldu? Süresiz nafakada son durum

Süresiz nafaka konusunda konuşan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Burcu Uğur“Süresiz nafaka süreli hale gelirse boşanmada az da olsa bir artış olabilir. Nafaka süresi çok kısa tutulursa kadınlarda çok ciddi mağduriyetlere sebep olunabilir. Sürenin çok uzun tutulmasının erkeklere sorun olması gibi çok kısa tutulması da kadınlara dezavantaj olur. Bu durumun da aile için çok yıkıcı etkileri olabilir. Bu nedenle optimal süreyi bulmakta çok ciddi çalışma yapmak gerekir.” dedi.

Türkiye'nin yarayan kanası olan ve binlerce ailenin parçalanmasına neden olan süresiz nafaka konusunda son dakika gelişmesi haberleri. Toplumda tartışma konusu olan süresiz nafaka düzenlemesinin detayları netleşiyor. Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yapılan çalışmaların ardından teklif taslağında son aşamaya geldi. Tartışmalı bazı konular için alternatifli düzenlemelerin de yer aldığı teklif taslağına son rötuşun Cumhurbaşkanlığı tarafından verileceği öğrenildi. Edindiği bilgiye göre, teklif taslağında nafakaya alt ve üst sınır getirilecek.

Nafakada üst sınır ne olacak?

Alt sınır, en az 2 yıl olacak. Hâkimler, evlilik süresi ne olursa olsun 2 yıldan az nafaka ödenmesine ilişkin karar veremeyecek. Örneğin 6 ay evli kalan çiftlerden nafaka yükümlüsüne en az 2 yıl nafaka ödeme yükümlülüğü verilmesine hükmedilebilecek. Nafakada üst sınır ise, evlilik süresiyle sınırlandırılacak. Yani çiftler ne kadar evli kaldılarsa en fazla o kadar süreyle nafaka talep edebilecek. Örneğin, 15 yıl evli kalan çiftlerin ayrılması durumunda nafaka süresi 15 yılı geçemeyecek.

Nafaka ödeme şartları nasıl olacak?

Hâkim belirlenen alt ve üst sınırlar arasında, eşlerin maddi durumu, çalışıp çalışmadığı, çocuk sayısı, eğitim durumu ve yaşı gibi kriterleri dikkate alarak nafakaya karar verecek. Hâkimler özellikle 5 yıldan uzun evliliklerde evlilik süresi kadar nafaka kararı alma yetkisinde olacak. Nafakanın miktarı ve alt ve üst sınırlar içinde ne kadar süre ile ödeneceği konusunda ekonomik şartlar dikkate alınarak hâkimin inisiyatifine bırakılacak. Taslak düzenlemeye göre, boşanan eşlerin özellikle çocukları yoksa birbirlerinin hayatlarına müdahil olmamaları için “toplu ödeme” formülü de hayata geçirilecek. Böylece ilişkileri kesileceği için eşler boşanma sonrasında yeni kurdukları hayatlarına müdahil olma zemini ortadan kaldırılmış olacak.

Süresiz nafaka ne zaman çıkacak?

Edinilen bilgilere göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bazı özel durumlarda sınırsız nafakaya hükmedilmesi gerektiğini düşündüğü kaydediliyor. Adalet Bakanlığı ise, nafaka için belirlenen alt ve üst sınırların herkes için geçerli olması gerektiğini savunuyor. Bakanlığın bu düşünceye dayanak olarak da istisnanın bugün yaşanan sıkıntıların tekrarlanmasına yol açabilecek içtihatlar oluşturabileceği endişesi gösteriliyor. Bu düzenleme konusunda Cumhurbaşkanlığı’na danışılacak. Cumhurbaşkanlığı’nın düzenlemeye sıcak bakması halinde, süresiz nafakaya ilişkin hâkime inisiyatif kullanma yetkisi verilecek.

Süresiz nafakanın süresi ne kadar olmalı?

Süresiz nafaka uygulaması ve boşanma oranlarının yükselmesi konusunda yeniakit.com.tr’ye konuşan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Burcu Uğur, “Kadının iş hayatında olması boşanmayı artırıyor. Nafaka süresi kısa tutulursa kadınlarda çok ciddi mağduriyetlere sebep olunabilir. Bence boşanma oranından çok evliliğin kalitesine odaklanmak gerekir. Mutlu evliliklerin sayısını artırmak gerekir.” dedi. Dr. Zeynep Burcu Uğur, “Kadının iş hayatında olmasının boşanmayı artırdığını biliyoruz. Türkiye verilerine baktığımız zaman bu durumunun aileye bir etkisinin olduğunu görmüyoruz. Yani kadın çalışabilir, bu durumun ailenin mutluluğuna çok fazla etkisi olmayabilir. Fakat boşanmayı artıracağını tahmin ediyoruz.” dedi.

Süresiz nafaka süreli hale gelirse...

Süresiz nafaka konusunda ilginç iddialarda bulunan Dr. Zeynep Burcu Uğur, şöyle konuştu: “Süresiz nafaka süreli hale gelirse boşanmada az da olsa bir artış olabilir. Erkeklerin üzerindeki maliyet düştüğü ve boşanma kolaylaştığı için boşanma artar. İkinci aşamada ise kadınlar kendini korumaya almak için daha çok çalışmaya başlar. İş hayatına katılımları artar. Fakat bunun da yeniden boşanmaya etkisi olur. Çünkü kadınların çalışmaya katılması genelde boşanmayı artıran bir faktördür. Bunların hepsinin hesaba katılması gerekir. Süresiz olmasın. Fakat süresi optimal süreyi bulmak gerekir. Burada kritik kelime budur. Yani süreyi çok kısa tutulursa kadınlarda çok ciddi mağduriyetlere sebep olunabilir. Sürenin çok uzun tutulmasının erkeklere sorun olması gibi çok kısa tutulması da kadınlara dezavantaj olur. Bu durumun da aile için çok yıkıcı etkileri olabilir. Bu nedenle optimal süreyi bulmakta çok ciddi çalışma yapmak, akademik çalışmalar yapmak gerektiğini düşünüyorum.”