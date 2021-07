Süresiz nafaka mağduriyeti 5. Yargı paketine girsin!

Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği (TÜDAÇDER) Genel Başkan Yardımcısı Erol Şahin, şunları dile getirdi: “4. Yargı Paketi milletimize hayırlı olsun. Ne var ki uzun yıllardır dile getirilen ve Türk aile yapısını ilgilendiren başta çocuk haczi ve süresiz nafaka gibi konular 4. yargı paketinde de ele alınmadı. Milyonlarca mağduru hayal kırıklığına uğratan bu gelişme ile çocukların mal gibi haczedilmesine, kısa süren evlilikler başta olmak üzere boşanmaların bir ömür boyu nafaka vesayeti altında kâbusa dönüşmesine, uzun süren boşanma davalarına, toplumun bazı kesimlerince evliliğin sektörleştirilmesine çözüm getirilmedi. Maalesef yapılan ertelemelerle mağdur sayısının her geçen gün artarak toplumun kanayan yarasının kangrene dönüşmekte olduğunu görmekteyiz. Yeni bir ertelemeye fırsat verilmeden en kısa zamanda çözümleyici, adalet ve hakkaniyetli Türk aile dinamiklerine uygun kanunların Meclise getirilerek yürürlüğe konmasını heyecanla bekliyoruz.”

Hayallerimizi yıkmayın!

Süresiz Nafaka Platformu Kurucu Başkanlarından İlhan Ergincan da, şunları ifade etti: “2019 yılından beri hükümetimizin her yargı paketinde çocuk haczi ve süresiz nafaka konusunda sorunları çözeceğiz söylemlerinden dolayı mağdurlar umutla sorunların çözümünü bekledi. Her yargı paketi ayrı bir umut ve bir o kadar da hayal kırıklığı oldu. 4. Yargı Paketi geçti. Fakat mağdurlar yine umduğunu bulamadı. Verilen sözlerin tutulmadığı ve her yargı paketlerinde uğranılan hüsran sonucu AK Parti yara almaktadır. 3-5 çapulcu feministin ve sözde kadın derneklerinin baskısına boyun eğenler adaletsizliğin önündeki en büyük engel olmuşlardır. Buradan vekillere ve bakanlarımıza sesleniyoruz; aile en temel yapı taşımızdır. Bu yapı geciktirdiğiniz her kanun ile çatırdamaya başlamıştır. Sizler feministlerin yüzlerini güldürürken aileyi ayakta tutmaya çalışanların umutlarını söndürmektesiniz. Unutmayın ki en önemli beka sorunumuz aile konusundaki yanlış uygulamalardır. Gelin süresiz nafaka ve çocuk icrası mağdurlarının hayallerini 5. Yargı paketi ile de yıkmayın.”