Süresiz nafaka kangreni bitiyor! Bakan Gürlek’ten tarihi rest

Bakan Gürlek, mevcut uygulamanın toplumsal gerçeklerle bağdaşmadığını vurgulayarak dikkat çekici tespitlerde bulundu. "Süresiz nafaka konusu gerçekten bu olmuyor" diyen Gürlek, kadının sigortalı bir işe girememesine, erkeğin ise hayatını yeniden kuramamasına neden olan bu döngünün kırılacağını belirtti. Bakan, bu durumun hem kadının iş gücüne katılımını engellediğini hem de erkeği ömür boyu süren bir yükümlülüğün altına soktuğunu ifade etti.

Ortak akıl ve geniş katılım vurgusu

Düzenlemenin "ben yaptım oldu" anlayışıyla değil, toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak bir istişare süreciyle hazırlandığı açıklandı. Bakan Gürlek, çalışmanın sadece bakanlık koridorlarında kalmadığını; kadın dernekleri, sosyal STK'lar ve farklı toplumsal katmanların fikirlerinin alındığı hassas bir sürecin yürütüldüğünü söyledi. Amaç; hem kadının hem de erkeğin yararını gözeten, adil bir "süreli/kademeli" modele geçiş yapmak.

2026 İlk yarısında yasalaşması bekleniyor

Adalet Bakanlığı'nın 2025-2029 Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında ele alınan bu düzenlemenin, 2026 yılının ilk yarısında TBMM gündemine gelmesi ve yasalaşması hedefleniyor. Taslak aşamasındaki planlamalara göre;

Evlilik süresine göre nafaka: Nafaka süresinin evlilik süresiyle orantılı belirlenmesi.

Yeniden değerlendirme: Belirli bir sürenin ardından nafakanın otomatik kalkması veya ihtiyaca göre yeniden gözden geçirilmesi.

Mağdurlara devlet desteği: Nafakası kesilen ve yoksulluğu süren kişiler için "Nafaka Fonu" gibi destek mekanizmalarının oluşturulması gündemde.

"Bataklığı kurutmamız lazım"

Gürlek, göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü kararlı duruşu nafaka konusunda da sürdüreceğini gösterdi. Toplumsal huzurun inşası için bu "bataklığın" kurutulması gerektiğini söyleyen Bakan, adaletin sadece bir tarafı değil, tüm aileyi koruyacak şekilde tesis edileceğinin mesajını verdi.