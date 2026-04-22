Süresiz nafaka kangreni bitiyor! Bakan Gürlek'ten tarihi rest
Süresiz nafaka kangreni bitiyor! Bakan Gürlek’ten tarihi rest

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren süresiz nafaka tartışmalarına son noktayı koydu. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Gürlek, mevcut sistemin hem kadın hem de erkek üzerinde oluşturduğu mağduriyetleri dile getirerek, geniş katılımlı bir düzenleme için düğmeye basıldığını müjdeledi.

Bakan Gürlek, mevcut uygulamanın toplumsal gerçeklerle bağdaşmadığını vurgulayarak dikkat çekici tespitlerde bulundu. "Süresiz nafaka konusu gerçekten bu olmuyor" diyen Gürlek, kadının sigortalı bir işe girememesine, erkeğin ise hayatını yeniden kuramamasına neden olan bu döngünün kırılacağını belirtti. Bakan, bu durumun hem kadının iş gücüne katılımını engellediğini hem de erkeği ömür boyu süren bir yükümlülüğün altına soktuğunu ifade etti.

 

Ortak akıl ve geniş katılım vurgusu

Düzenlemenin "ben yaptım oldu" anlayışıyla değil, toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak bir istişare süreciyle hazırlandığı açıklandı. Bakan Gürlek, çalışmanın sadece bakanlık koridorlarında kalmadığını; kadın dernekleri, sosyal STK'lar ve farklı toplumsal katmanların fikirlerinin alındığı hassas bir sürecin yürütüldüğünü söyledi. Amaç; hem kadının hem de erkeğin yararını gözeten, adil bir "süreli/kademeli" modele geçiş yapmak.

 

2026 İlk yarısında yasalaşması bekleniyor

Adalet Bakanlığı'nın 2025-2029 Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında ele alınan bu düzenlemenin, 2026 yılının ilk yarısında TBMM gündemine gelmesi ve yasalaşması hedefleniyor. Taslak aşamasındaki planlamalara göre;

  • Evlilik süresine göre nafaka: Nafaka süresinin evlilik süresiyle orantılı belirlenmesi.

  • Yeniden değerlendirme: Belirli bir sürenin ardından nafakanın otomatik kalkması veya ihtiyaca göre yeniden gözden geçirilmesi.

  • Mağdurlara devlet desteği: Nafakası kesilen ve yoksulluğu süren kişiler için "Nafaka Fonu" gibi destek mekanizmalarının oluşturulması gündemde.

     

"Bataklığı kurutmamız lazım"

Gürlek, göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü kararlı duruşu nafaka konusunda da sürdüreceğini gösterdi. Toplumsal huzurun inşası için bu "bataklığın" kurutulması gerektiğini söyleyen Bakan, adaletin sadece bir tarafı değil, tüm aileyi koruyacak şekilde tesis edileceğinin mesajını verdi.

Bakan Gürlek'ten okul saldırısı ve Gülistan ile ilgili açıklama! Ucu kime dokunursa dokunsun hesabı sorulacak

Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı 1.104 hesaba erişim engeli getirildi!

Bakan Gürlek: Temizleme oranı yüzde 151'i aştı

Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Naaşın yerini tespit etmek için çalışıyoruz

Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması! "Ceset yoksa cinayet yoktur diye bir şey yok, 2 delil var"

Ahmet

Bu bati tarafindan dayatilan aileyi bitirmek icin fenist kanunlarla mahkemede bile sırf kadın diye pozitif ayrımcılık yapılarak erkeğe haksızlığın yapıldığı sırf erkek olduğu için böyle bi ortamda hiç bir erkek evlen.ez aile diye bisey kalmaz

Vahap

Cezasızlık algısı milleti bitirdi haberiniz olsun.
