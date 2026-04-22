Renault Scenic E-Tech Elektrikli Türkiye'de satışa sunuldu
Renault'nun C-SUV segmentindeki tamamen elektrikli temsilcisi Scenic E-Tech Elektrikli, Türkiye'de satışa sunuldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024'te "Car of the Year" (Yılın Otomobili) seçilen Renault Scenic E-Tech Elektrikli, markanın elektrikli mobilite vizyonunun iddialı yansımalarından birini oluşturuyor. Geniş iç hacmi, ileri teknoloji çözümleri ve sürdürülebilir tasarım yaklaşımıyla dikkati çeken Scenic, Türkiye'de 3 milyon 490 bin lira liste fiyatıyla konumlanırken, tanıtıma özel 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.