Bakan Kacır, müjdeyi Esenler'den verdi: TEKNOFEST kuşağı için dev yatırım
Bakan Kacır, müjdeyi Esenler'den verdi: TEKNOFEST kuşağı için dev yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Esenler’e kurulacak dev bir teknoparkın müjdesini verdi. ‘Bilim Esenler’ merkezinin açılışında konuşan Bakan Kacır, teknopark içerisinde Türkiye’nin en kapsamlı bilim merkezlerinden birinin TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirileceğini duyurdu.

Foto - Bakan Kacır, müjdeyi Esenler'den verdi: TEKNOFEST kuşağı için dev yatırım

İstanbul’un kalbi Esenler, savunma sanayinden yazılıma kadar pek çok alanda gençlere kapı açacak olan yeni teknoloji üssüne kavuşuyor. 16. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali ve Bilim Esenler’in açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Esenler’e kazandırılacak ‘muhteşem teknopark’ projesini ilk kez paylaştı.

Foto - Bakan Kacır, müjdeyi Esenler'den verdi: TEKNOFEST kuşağı için dev yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Esenler'e muhteşem bir teknopark kazandırıyoruz. Bu teknoparkın içerisinde Türkiye'nin en büyük bilim merkezlerinden birini, Esenler Belediyemiz ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçiriyoruz. Bu merkez, İstanbul'un gençlerine çok daha büyük imkanlar sunacaktır" dedi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, "Türkiye'nin en büyük bilim merkezlerinden birini açacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. Bu merkezlerde yetişecek gençler, bilgilerini insanlığın huzuru ve barışı için kullanacaktır" ifadelerini kullandı.

Foto - Bakan Kacır, müjdeyi Esenler'den verdi: TEKNOFEST kuşağı için dev yatırım

Esenler Belediyesi'nce Milli Teknoloji Hamlesi programı kapsamında bilim, teknoloji ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırmak ve çocukların bu alanlara olan ilgisini artırmak amacıyla 16. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali ve Bilim Esenler'in açılış töreni düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, T3 Vakfı ve Esenler Belediyesi iş birliğiyle Esenler'de hayata geçirilen Bilim Esenler, Türkiye'nin 30. Bilim Merkezi olarak çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturdu. Proje kapsamında teknoloji, astronomi ve havacılık, doğa bilimleri, matematik ve tasarım atölyeleri ile donatılmış olan merkez, özellikle 6-14 yaş arası çocukların bilimle etkileşimini artırmayı hedefliyor.

Foto - Bakan Kacır, müjdeyi Esenler'den verdi: TEKNOFEST kuşağı için dev yatırım

Programa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açılışın ardından Esenler Bilim Merkezi'ndeki sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öte yandan Esenler Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bu yıl 16'ncısını düzenlediği Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında 12 farklı ülkeden gelen 140 çocuk barış ekmeği pişirerek, yazmış oldukları mektupları dünya liderlerine gönderdi.

Foto - Bakan Kacır, müjdeyi Esenler'den verdi: TEKNOFEST kuşağı için dev yatırım

"Bu yolculukta en büyük gücümüz Türkiye gençliği'" Programda konuşan Bakan Kacır, "Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir yolculuğu adım adım hedefine ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu yolculuk Milli Teknoloji Hamlesi ile güçlenen, kendi teknolojisini geliştirebilen, üretebilen ve rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen bir ülke olma yolculuğudur. Bu yolculuk, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirerek dünyada teknoloji geliştirmenin sadece bir avuç ülkenin tekelinde kalmaması fikrini tüm dünyayla paylaşmasının yolculuğudur. Hamdolsun bu yolculukta bugüne kadar büyük kazanımlar elde ettik. Türkiye, bugünün dünyasında kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirebilen, ele güne muhtaç olmayan, kendi ihtiyaçlarını kendi öz evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle karşılayabilen bir ülke haline geldi. Ama daha gidecek çok yolumuz var. İnanıyoruz, biliyoruz ki bu yolculukta en büyük gücümüz Türk gençliği, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle TEKNOFEST kuşağı olacaktır. Eğer hayallerinin önündeki engelleri kaldırabilir, heyecanlarını araştırma ve geliştirme projelerine yönlendirecek imkanları sunabilirsek Türk gençleri bugünkü başarıların çok daha ötesine ülkemizi taşıyacaktır" dedi.

Foto - Bakan Kacır, müjdeyi Esenler'den verdi: TEKNOFEST kuşağı için dev yatırım

"Esenler'e muhteşem bir Teknopark kazandırıyoruz" Esenler'e Teknopark yapılacağı müjdesi veren Bakan Kacır, "İşte bu anlayışla Türkiye'nin dört bir yanında gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik altyapılar inşa ediyoruz. Bugüne kadar 132 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurduk. 81 ilimizin tamamında ilçe ilçe, kasaba kasaba, köy köy bu ülkenin yetenekli evlatlarını keşfetmeye, onları erken yaşta bilimle buluşturmaya ve teknoloji geliştirme yolculuğuna dahil etmeye gayret ediyoruz. Yine bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bilim merkezleriyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında TÜBİTAK desteğiyle 42 bilim merkezi kurmuş olduk. Bugüne kadar bu merkezlerde 20 milyondan fazla misafirimizi ağırladık. Gençlerimizin ve çocuklarımızın bilimle tanıştığı, meraklarının peşinden gittiği bu merkezler; geleceğin mühendislerinin ve bilim insanlarının yetişmesine vesile oluyor. İnanıyorum ki bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Bilim Esenler de bu yolculukta kıymetli bir kilometre taşı olacaktır. Ancak değerli başkanımızın ifade ettiği gibi bu merkez bir mukaddime, yani bir başlangıçtır. Bunun devamı da gelecektir. Esenler'e muhteşem bir teknopark kazandırıyoruz. Bu teknoparkın içerisinde Türkiye'nin en büyük bilim merkezlerinden birini, Esenler Belediyemiz ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçiriyoruz. İnşallah bu merkez, İstanbul'un gençlerine çok daha büyük imkanlar sunacaktır" ifadelerini kullandı.

Foto - Bakan Kacır, müjdeyi Esenler'den verdi: TEKNOFEST kuşağı için dev yatırım

"Dünyayı barışla buluşturacak olanlar Türk çocukları ve dünya çocuklarıdır" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Barış Ekmeği Festivali'yle ilgili düşüncelerini paylaşan Bakan Kacır, "Bugün bir araya gelmemize vesile olan bir diğer önemli çalışma da Esenler Belediyemizin 2011 yılından bu yana kararlılıkla sürdürdüğü Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'dir. Dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar, kendi memleketlerinin ununu, suyunu getiriyor, Anadolu'nun mayasıyla burada buluşturuyor ve dünyaya güçlü bir mesaj veriyorlar. Aslında bu iki programın bir arada olması, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı vizyonunun da bir özetidir. Çünkü biz Milli Teknoloji Hamlesi'ni sadece ekonomik güç elde etmek için değil, insanlığı yeniden adaletle ve merhametle buluşturma iddiasıyla sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki bilim ve teknoloji ancak insanlığa hizmet ettiği ölçüde kıymetlidir. Dünyanın başkalarının topraklarına göz dikenlere, başkalarının ekmeğini elinden almak isteyenlere, dünyayı kana bulayanlara değil adalete, merhamete, huzura ve barışa ihtiyacı vardır. Ve Allah'ın izniyle dünyayı barışla buluşturacak olanlar; Türk çocukları ve dünya çocuklarıdır. İşte birlikte pişirdiğimiz barış ekmeği de bunun bir sembolüdür. İnanıyorum ki biz bu yolda kararlılıkla yürüdükçe, Türkiye güçlendikçe, dostlarımızla ve mazlum coğrafyalarla dayanışmamızı sürdürdükçe insanlık özlediği barışa adım adım ulaşacaktır" diye konuştu.

Foto - Bakan Kacır, müjdeyi Esenler'den verdi: TEKNOFEST kuşağı için dev yatırım

"Esenler'de dönüşüm bilimle, sanatla, sporla, kültürle oldu" Dünyadaki savaş ortamı ve Esenler'de geçmişten bugüne yaşanan değişim ve dönüşümü dile getiren Bakan Kacır, "Gece ne kadar karanlık olursa olsun Allah'ın izniyle aydınlık yakındır. Evet, zor bir dönemden geçiyoruz. Kuzeyimizde yıllardır süren bir savaş var. Güneyimizde büyük acılar yaşanıyor. Ne yazık ki dünyada bu zulümlere dur diyecek adil bir sistem henüz tesis edilebilmiş değil. Dolayısıyla barıştan yana olanların daha fazla çalışması, daha fazla gayret göstermesi gerekiyor. İnşallah biz de bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Sözlerime son verirken, ev sahibi kıymetli Belediye Başkanımızı ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum. Ben buraları bilirim. Çocukluk yıllarım İstanbul'da, Bağcılar'da geçti ama Bağcılar-Esenler sınırında yaşadım. Dolayısıyla bu bölgenin geçmişini de iyi bilirim. Tevfik Başkan gerçekten Esenler'i baştan başa değiştirdi, dönüştürdü. Esenler'de suç oranlarının yıllar içinde ciddi şekilde düştüğünü görüyoruz. Bu dönüşüm sadece güvenlik sistemleriyle değil, eğitimle, sosyal projelerle, gençlere yapılan yatırımlarla gerçekleşti. Bilimle, sanatla, sporla, kültürle gençleri buluşturmakla oldu" şeklinde konuştu.

Foto - Bakan Kacır, müjdeyi Esenler'den verdi: TEKNOFEST kuşağı için dev yatırım

"Barış için bu toprakların mayasına ihtiyaç var" Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, "Bugün burada farklı ülkelerden gelen çocuklarımız kendi unlarını getirdi. Birazdan bakanımız ve kıymetli protokolümüzle birlikte bu hamuru yoğuracağız. İçine bu toprakların mayasını katacağız. Çünkü barış için bu toprakların mayasına ihtiyaç var. Yoğurduğumuz bu ekmekleri pişirecek ve PTT aracılığıyla dünya liderlerine, çocuklarımızın kaleme aldığı mektuplarla göndereceğiz. Bu çabayı, hedefimize ulaşana kadar sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü birileri savaş için uğraşıyorsa, birilerinin de barış için mücadele etmesi gerekir. 16 yıldır bu projeyi kesintisiz sürdürüyoruz. Bu süreçte bize destek olan başta TİKA olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Maarif Vakfı'na ve katkı sunan tüm sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah çocuklarımızın duaları kabul olur ve yeryüzüne barış hakim olur. Bugün aynı zamanda önemli bir açılışı da gerçekleştiriyoruz. Esenler Bilim Merkezi'nin kapılarını açıyoruz. Çünkü biliyoruz ki barış ve bilim birbirinden ayrı düşünülemez. Bilgi, insanlığı adalete ve merhamete ulaştıran en önemli araçtır" dedi.

Foto - Bakan Kacır, müjdeyi Esenler'den verdi: TEKNOFEST kuşağı için dev yatırım

"Türkiye'nin en büyük bilim merkezlerinden birini daha açacağız" Esenler'e yeni bir bilim merkezi müjdesi veren Başkan Göksu, "Çok yakında Türkiye'nin en büyük bilim merkezlerinden birini daha açacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum. Bu merkezlerde yetişecek gençler, bilgilerini insanlığın huzuru ve barışı için kullanacaktır. Çünkü burası Esenler; adı gibi esenler veren bir şehir. Barışın, bilginin ve hikmetin en çok yakıştığı yerlerden biri. Çocukların duasıyla, barış için pişirdiğimiz ekmekle ve bilgiyle inşallah yeryüzüne umut olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Foto - Bakan Kacır, müjdeyi Esenler'den verdi: TEKNOFEST kuşağı için dev yatırım

"Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da da yeni Bilim Merkezimizin açılışını gerçekleştireceğiz" Programa katılan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, "T3 Vakfı olarak temel hedefimiz bu toprakların potansiyeline inanan merak eden, araştıran ve üreten bir neslin yetişmesine katkı sunmaktır. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz bilim merkezlerimizle çocuklarımızın erken yaşta bilimle tanışmasını, soru sorarak deneyimleyerek öğrenmesini önemsiyoruz. 2018 yılında başlattığımız bilim Türkiye yolculuğu bugün önemli bir seviyeye ulaştı. Bugün Türkiye genelinde 15 farklı ilde 29 farklı bilim merkezimiz aktif olarak faaliyetlerine devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde TİKA ile birlikte Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da da yeni bilim merkezimizin açılışını gerçekleştireceğiz. 2018'den bu yana merkezlerimizde 5 milyonu aşkın öğrencimiz atölye çalışmalarına katıldı. Bugün içinde bulunduğumuz dünyada çocuklarımıza güvenli, anlamlı ve üretime yönlendiren alanlar açmanın ne kadar kıymetli daha iyi görüyoruz" dedi. Programa Bakan Kacır, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve çok sayıda davetli katıldı.

