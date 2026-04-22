Bakan Kacır, müjdeyi Esenler'den verdi: TEKNOFEST kuşağı için dev yatırım

"Dünyayı barışla buluşturacak olanlar Türk çocukları ve dünya çocuklarıdır" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Barış Ekmeği Festivali'yle ilgili düşüncelerini paylaşan Bakan Kacır, "Bugün bir araya gelmemize vesile olan bir diğer önemli çalışma da Esenler Belediyemizin 2011 yılından bu yana kararlılıkla sürdürdüğü Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'dir. Dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar, kendi memleketlerinin ununu, suyunu getiriyor, Anadolu'nun mayasıyla burada buluşturuyor ve dünyaya güçlü bir mesaj veriyorlar. Aslında bu iki programın bir arada olması, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı vizyonunun da bir özetidir. Çünkü biz Milli Teknoloji Hamlesi'ni sadece ekonomik güç elde etmek için değil, insanlığı yeniden adaletle ve merhametle buluşturma iddiasıyla sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki bilim ve teknoloji ancak insanlığa hizmet ettiği ölçüde kıymetlidir. Dünyanın başkalarının topraklarına göz dikenlere, başkalarının ekmeğini elinden almak isteyenlere, dünyayı kana bulayanlara değil adalete, merhamete, huzura ve barışa ihtiyacı vardır. Ve Allah'ın izniyle dünyayı barışla buluşturacak olanlar; Türk çocukları ve dünya çocuklarıdır. İşte birlikte pişirdiğimiz barış ekmeği de bunun bir sembolüdür. İnanıyorum ki biz bu yolda kararlılıkla yürüdükçe, Türkiye güçlendikçe, dostlarımızla ve mazlum coğrafyalarla dayanışmamızı sürdürdükçe insanlık özlediği barışa adım adım ulaşacaktır" diye konuştu.