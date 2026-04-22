Bakan Kacır, müjdeyi Esenler'den verdi: TEKNOFEST kuşağı için dev yatırım

"Esenler'de dönüşüm bilimle, sanatla, sporla, kültürle oldu" Dünyadaki savaş ortamı ve Esenler'de geçmişten bugüne yaşanan değişim ve dönüşümü dile getiren Bakan Kacır, "Gece ne kadar karanlık olursa olsun Allah'ın izniyle aydınlık yakındır. Evet, zor bir dönemden geçiyoruz. Kuzeyimizde yıllardır süren bir savaş var. Güneyimizde büyük acılar yaşanıyor. Ne yazık ki dünyada bu zulümlere dur diyecek adil bir sistem henüz tesis edilebilmiş değil. Dolayısıyla barıştan yana olanların daha fazla çalışması, daha fazla gayret göstermesi gerekiyor. İnşallah biz de bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Sözlerime son verirken, ev sahibi kıymetli Belediye Başkanımızı ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum. Ben buraları bilirim. Çocukluk yıllarım İstanbul'da, Bağcılar'da geçti ama Bağcılar-Esenler sınırında yaşadım. Dolayısıyla bu bölgenin geçmişini de iyi bilirim. Tevfik Başkan gerçekten Esenler'i baştan başa değiştirdi, dönüştürdü. Esenler'de suç oranlarının yıllar içinde ciddi şekilde düştüğünü görüyoruz. Bu dönüşüm sadece güvenlik sistemleriyle değil, eğitimle, sosyal projelerle, gençlere yapılan yatırımlarla gerçekleşti. Bilimle, sanatla, sporla, kültürle gençleri buluşturmakla oldu" şeklinde konuştu.