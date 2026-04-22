25 ilde şafak baskını! Zehir tacirlerine sanal darbe

Cem Kaya Giriş Tarihi:
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Jandarma narkotik ekipleri vatandaşları sosyal medya üzerinden uyuşturucu maddeye özendiren tacirlere geçit vermedi. 25 ilde yapılan baskınlarda gözaltına alınan 45 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Adana merkezli 25 ilde, sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 45 kişiden 16’sı tutuklanır iken,  firari 8 şüphelinin yakalanması çalışmaların devam ettiği bildirildi.

 

SOSYAL MEDYA DİDİK DİDİK EDİLDİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 7 Mart 2025’te başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici içerikler paylaşarak suç teşkil eden faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen şahıslar takibe alındı.

25 İLDE OPERASYON YAPILDI

Adana İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen açık kaynak araştırmaları ve teknik incelemeler sonucunda, farklı sosyal medya platformlarında faaliyet gösterdiği belirlenen 53 şüpheli tespit edildi.

 

8 FİRARİ ARANIYOR

Bunun üzerine 20 Nisan’da, 25 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı. Operasyonlarda, 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri sonrası 40 şüpheli tutuklanması istemiyle Adana Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüphelilerden 16’sı tutuklanır iken, 24’ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Firari 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda adli işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü belirtilirken, uyuşturucu baronları ve torbacılarına yönelik sahadaki operasyonların yanı sıra, sanal ortamda uyuşturucu özendirme ve ticaretine karşı mücadelenin de kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Başkan Kumbul o iddialara tokat gibi cevap verdi!
Başkan Kumbul o iddialara tokat gibi cevap verdi!

Gündem

Başkan Kumbul o iddialara tokat gibi cevap verdi!

Derbi maç için 8 ilde eşzamanlı karaborsa bilet operasyonu! Gözaltılar var
Derbi maç için 8 ilde eşzamanlı karaborsa bilet operasyonu! Gözaltılar var

Spor

Derbi maç için 8 ilde eşzamanlı karaborsa bilet operasyonu! Gözaltılar var

Kişisel verilerimizi "panel" yapıp satmışlar! Siber şebekeye dev operasyon
Kişisel verilerimizi "panel" yapıp satmışlar! Siber şebekeye dev operasyon

Yerel

Kişisel verilerimizi "panel" yapıp satmışlar! Siber şebekeye dev operasyon

Kazada ölen 2 ABD’li gizli operasyondan dönen CIA ajanı çıktı, Meksika karıştı!
Kazada ölen 2 ABD’li gizli operasyondan dönen CIA ajanı çıktı, Meksika karıştı!

Dünya

Kazada ölen 2 ABD’li gizli operasyondan dönen CIA ajanı çıktı, Meksika karıştı!

