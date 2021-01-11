Süresiz nafaka caiz midir? Dinimizde nafaka ne kadar süreyle alınır?

Boşanan, ayrılan nafaka verir mi? Dinimiz boşandıktan sonra nafakayı sadece iddet ile kayıtlamıştır. Boşandıktan sonuna iddetin iki ihtimali vardır. Eğer kadın hamile ise çocuğun doğumudur. Eğer kadın hamile değil ise üç hayırdır.

Diyanet TV canlı yayınında konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Nurettin Muhtar Acar, nafakanın İslam'daki hükmünü anlattı. Acar, bir izleyicinin "1 yıl evli kaldım. 16 yıldır nafaka ödüyorum ve ödediğim tüm paraları haram ediyorum. Bu haram olur mu?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Aralarındaki evlilik bağı bir şekilde sona ermiş olan insanlarla ilgili olarak dinimiz İslam çok net hükümler koymuştur. Boşanan kadının evlilik devam ederken eşi tarafından nafakası nasıl temin ediliyorsa (yiyeceği, içeceği, giyimi, oturacağı evi) ayrıldıktan sonra da 'İddet' süresince temin edilmelidir."

Nafaka ne kadar alınır?

"İddet süreleri vefat ve boşanmada farklıdır. Erkek vefat ettikten sonra kadın onun malından 4 ay nafaka alır. İddet süresinden sonra nafaka almaya devam edebilir miyiz? Hayır. İslam buna onay vermiyor. Erkek boşandıktan sonra iddet süresi kadar nafaka vermekle yükümlü. Bir yıl evli kalıp 16 yıl nafaka ödemek İslam'a uygun değil. Dinimiz buna onay vermiyor. Yasal düzenleme ile ilgili olan konularla ilgili bizim söyleyeceğimiz birşey yok. Ben sadece İslam'ın bu konuda ne söylediğini açıklayabilirim. Dinimiz boşanmış olan bir hanımefendinin iddeti süresince nafaka alabileceğini ve ondan sonra almaması gerektiğini söylüyor."