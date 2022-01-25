Sürekli stres altında olduğunuzun işaretleri nelerdir? Stres yönetimi teknikleri

Stres, vücudunuzun her türlü talebe veya tehdide cevap verme şeklidir. Yaşantı içerisinde pek çok faktör stres kaynağı olabilir. İş, okul, ev değişikliği, üniversiteye başlamak, okulu bitirmek, terfi gibi yaşam olaylarından sevilen kişinin kaybı, hastalık, doğal afetler, kaza gibi travmatik olaylara kadar pek çok etken, stres kaynağı olabilir.

Sürekli stres altında olduğunuzun işaretleri - Stres belirtileri

Dişlerinizi gıcırdatıyorsanız

Diş gıcırdatmanın en büyük nedeni strestir. Kendinizi gün içinde veya uyurken bilinçaltında dişlerinizi ısırırken bulabilirsiniz. Bu alışkanlığı edindiğinizin açıklayıcı işaretlerinden biri, ertesi sabah ağrıyan bir çenedir. Dişlerinizin normalden daha kısa göründüğünü de fark edebilirsiniz. Dişlerinizi korumak için ağız koruyucu kullanmak iyi bir fikirdir. Tabi stres altında olduğunuzun en büyük belirtisidir.

Her zaman çok terliyorsanız

Terleme birçok nedenden dolayı oluşur: egzersiz yapmak, yüksek sıcaklıklar veya beyniniz bir tehdit algıladığında. Ancak sürekli terliyorsanız, aşırı stresli olduğunuzun bir işareti olabilir. Vücut savunmaya geçtiğinde tüm suyu önce deri, sonra böbrekler yoluyla atması gerekir. Sonuç olarak, savaş ya da kaç tepkisi tetiklenir ve bu da aşırı terlemenize neden olur.

Normalden daha fazla saçınız dökülüyorsa

Banyoda veya tarakta daha fazla saç bulmak gizli stresin bir işareti olabilir. Duygusal kargaşa, saç döngüsünün büyüme aşamasını bozabilir. Son zamanlarda korkunç bir şey yaşadıysanız, etkisini saç dökülmesiyle ve genellikle geç göstereceğini unutmayın. Yani stresli bir olaydan 6-12 hafta sonra saç dökülmesi yaşayabilirsiniz.

Ağzınız her zaman kuruysa

Sürekli susuyorsanız ve tuzlu bir şey yemediyseniz, duygusal sağlığınıza dikkat edin. Uzun süreli stres, tükürük bezlerinizi tıkayarak ağız kuruluğuna neden olur. Ayrıca susuz kaldığınız için yutkunmakta zorluk çekebilirsiniz.

Kırmızı lekeleriniz varsa

Alerjiniz olmamasına rağmen alerji belirtileriniz varsa, duygusal bir hız treninden geçmiş olabilirsiniz. Üstelik stres nedeniyle ağzınızda kırmızı lekeler bile oluşabilir. Vücudunuzun normal işlevlerine tepkisini değiştiren bazı kimyasallar salacak kadar duygusal olarak etkilenmiş olabilirsiniz.

Gözün sürekli seğiriyorsa

Stres beyninize ve yüz kaslarınıza alışılmadık sinyaller verebilir. Sonuç olarak, gözünüz kontrolsüz bir şekilde seğirir. Alt göz kapağınızın veya nadir durumlarda üst göz kapağınızın istem dışı hareketini fark edebilirsiniz.

Stres azaltma yöntemleri

Her yeni güne enerjik başlayın.

Rahatsız edici sesleri engelleyin.

Nefes alışverişinizi düzenleyin.

Kendinizi dinleyin, düşüncelerinizi irdeleyin.

Duygularınızı yazın.

Egzersiz yapın ya da spor yapın.

Doğayla baş başa vakit geçirin.

Sevdiklerinizle iletişim kurun.

Stres yönetimi teknikleri