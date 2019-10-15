0553 313 94 23

Sürekli iş göremezlik maaşı ne zaman bağlanır?

Sürekli iş göremezlik ödeneği nedir? Kimler sürekli iş göremezlik ödeneği alır? İş kazası veya meslek hastalığı geçirmesi sonucu meslekte kazanma gücünü %100 yitiren işçiye sürekli tam iş göremezlik geliri bağlanır. Sürekli iş göremezlik gelirinden yararlanma koşulları arasında belli bir sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş gibi faktörler yer almaz. Peki sürekli iş göremezlik ödeneği alma şartları neler? Sürekli iş göremezlik ödeneği ne kadar? Sürekli iş göremezlik ödeneği ne zaman bağlanır?

15 Ekim 2019 Salı 19:35
Sürekli iş göremezlik maaşı ne zaman bağlanır?

Sürekli iş göremezlik ödeneği nedir? Kimler sürekli iş göremezlik ödeneği alır? İş kazası veya meslek hastalığı geçirmesi sonucu meslekte kazanma gücünü %100 yitiren işçiye sürekli tam iş göremezlik geliri bağlanır. Sürekli iş göremezlik gelirinden yararlanma koşulları arasında belli bir sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş gibi faktörler yer almaz. Peki sürekli iş göremezlik ödeneği alma şartları neler? Sürekli iş göremezlik ödeneği ne kadar? Sürekli iş göremezlik ödeneği ne zaman bağlanır?

Sürekli iş göremezlik geliri nedir?

Kurumca, iş kazası geçiren veya meslek hastalığına tutulan sigortalıya sağlanan sağlık yardımı ve tedavi sonunda, şayet sigortalının geçici iş göremezlik durumu düzelip çalışma gücü yeniden kazanılmamışsa, sürekli iş göremez duruma düşen bu sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanır.

Kimler sürekli iş göremez ödeneği alır?

Sgk.gov.tr'de yer alan bilgilere göre, İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.

Sürekli iş göremezlik ödeneği alma şartları

Sürekli iş göremezlik gelirinden yararlanma koşulları arasında belli bir sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş gibi faktörler yer almaz.

Ancak,4/b sigortalıları ile tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılarının sürekli iş göremezlik ödeneği hakkından yararlanabilmeleri için genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.

Sürekli iş göremezlik ödeneği ne kadar?

Sürekli iş göremezlik hali iki duruma ayrılmıştır;

– Tam iş göremezlik, sigortalının mesleğinde hiç çalışamaması hali olup, bu durum sigortalının meslekte kazanma gücünü % 100 kaybettiğini gösterir.

– Kısmi iş göremezlik, sigortalının mesleğinde kazanma gücünü kısmen kaybetme halidir. En az % 10, en fazla % 99,99’unun yitirildiğini gösterir.

Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre hesaplanır. Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, aylık kazancının % 70’i oranında gelir bağlanır. Sürekli kısmî iş göremezlikte ise sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göremezlik geliri gibi hesaplanarak bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine ödenir. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı % 100 olarak uygulanır.

sürekli iş göremezlik ödeneği için nereye başvuru yapılır?

Sürekli iş göremezlik gelirinden faydalanmak isteyen sigortalılar ve hak sahipleri başvurularını doğrudan, posta yoluyla veya elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Doğrudan ya da posta yoluyla yapılacak başvurularda Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi ve bir adet belgelik fotoğrafın en son çalıştığı işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik müdürlüğüne/merkezine iletilmesi gerekmektedir. e-sigorta uygulaması ile PTT’den alınacak e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden sırasıyla, “e-hizmetler”, “Sosyal Güvenlik Kurumu”, “Ortak (4A/4B/4C) Hizmetler”, “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesinin Verilmesi” seçeneklerine girilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 19:35
  1. Sürekli iş göremezlik maaşı ne zaman bağlanır?
  2. Sürekli iş göremezlik geliri nedir?
  3. sürekli iş göremezlik ödeneği için nereye başvuru yapılır?
  4. Sürekli iş göremezlik ödeneği ne kadar?
  5. Sürekli iş göremezlik ödeneği alma şartları
  6. Kimler sürekli iş göremez ödeneği alır?
  7. sürekli iş göremezlik geliri ne zaman kesilir
  8. sürekli iş göremezlik maaşı ne zaman bağlanır
  9. sürekli iş göremezlik maaşı ne kadar 2019
  10. sürekli iş göremezlik ödeneği 2019
  11. sürekli iş göremezlik ödeneği alan çalışabilir mi
  12. sürekli iş göremezlik maaşı zammı 2019
  13. sürekli iş göremezlik geliri 2019
  14. sürekli iş göremezlik geliri zammı 2019
  15. Sürekli tam iş Göremezlikte sigortalıya aylık kazancının yüzde kaçı oranında gelir bağlanır?
  16. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı nedir?
  17. Iş göremezlik raporu ne demek?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ'da plastik fabrikasının deposunda yangın
    1. Elazığ'da plastik fabrikasının..
    2. Merkel'den küstah 'Türkiye' çağrısı:..
    3. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    4. Barış Pınarı Harekatı rahatsızlık..
    5. Kocaeli'de evde patlama!
    6. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    7. ABD'nin yaptırım tehdidine Türkiye'den..
    8. Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye..
    9. YPG/PKK'lılar, terör örgütü DEAŞ..
    10. Küşleme nedir? Küşleme nasıl yapılır?
    11. Sürekli iş göremezlik maaşı ne zaman..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
    13. Lezzetli cağ kebabı nasıl yapılır?
    14. UEFA skandal kararını resmen duyurdu
    15. İTÜ'lü profesör duyurdu: Beklenen..
    16. Mehmetçik destan yazıyor! 611 terörist..
    17. Barış Pınarı Harekatı'na katılan..
    18. Keçi yoğurdunun faydaları nelerdir?
    19. İspanya'dan Türkiye açıklaması!..
    20. Fırında karnabaharlı tavuk but nasıl..
    21. Keçi sütü yoğurdu nasıl yapılır? Keçi..
    22. Ufuk Uras'tan flaş sözler: Bu olursa..
    23. Evde çalışan sigortası ne kadar?
    24. Terör örgütü YPG/PKK, yine sivillere..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat sonrası..
    26. 2020 asgari ücret zammı ne zaman..
    27. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'ye..
    28. Avrupa ülkesinden UEFA'ya küstah..
    29. Merkel'den küstah Türkiye açıklaması
    30. Ardahan’da deprem son dakika kaç..
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"
    Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"
    Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz
    Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur