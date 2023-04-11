Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan EYT’lilere Özel ‘Emeklilikte Yazlıkta Takılanlara Büyük Fırsat!’

Gayrimenkul, perakende ve enerji sektörlerindeki 30 yılı aşkın deneyimini turizm sektörüne taşıyan Sur Yapı’nın ‘yeni nesil tatil’ anlayışıyla geliştirdiği Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da EYT’lilere özel ‘Emeklilikte Yazlıkta Takılın’ kampanyası başladı. Buna göre, yaz sezonu EYT’lilere özel 15 bin TL indirimle satışa sunuldu. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da başlattığımız yeni kampanya ile EYT kapsamında emekli olanlar yaz sezonunda ömür boyu tatil yapma imkanına 15 bin TL indirim avantajıyla sahip olacak” dedi.

Tapusu size ait devre mülkünüzü yaz sezonu için 80.000 TL peşinat, 1 yıl sonra 35.000 TL ara ödeme, aylık 4.800 TL taksitle, 24 ay vade farksız ödeyerek alın!

Yaz sezonu fiyatları özelinde de bilgi veren Elmas, “Yaz sezonunda 1+1 tapulu devre mülkleri 230.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuyoruz ve %35 peşinat alıyoruz bu yaklaşık 80.000 TL’ye tekabül ediyor. 1 yıl sonra ara ödememiz oluyor. %15 ara ödeme alıyoruz. Bu rakam ise 35.000 TL’ye tekabül ediyor. Kalan tutarı 24 ay vade farksız taksit yapıyoruz. Bu da aylık 4.800 TL oluyor. Tabii bu fiyatlar indirimsiz fiyatlar. Şu an EYT’liler için ‘Emeklilikte Yazlıkta Takılın’ kampanyamıza özel 15.000 TL, sağlık çalışanlarına, öğretmenlere ve kamu personeline %5 oranında indirimimiz bulunuyor.’’ dedi.

Sur Yapı’dan öğretmenlere, sağlık çalışanlarına ve kamu personellerine özel indirim!

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Sağlık çalışanlarına, öğretmenlere ve kamu personellerine %5 ek indirim sağladıklarını belirten Elmas, “İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarımıza ve öğretmenlerimize özellikle teşekkür etmek istedik. Onlar için Tatil Evleri projemizde %5 indirim yaptık. Burada indirimden ziyade aslında sektörün öncü firması olarak sağlık çalışanlarımızı, öğretmenlerimizi ve kamu personellerimizi düşündüğümüzü göstermek’’ dedi.





“Bir kez öde, ömür boyu kullan ve kazan”

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’nın ömür boyu tatil imkanının yanı sıra kazançlı bir yatırım fırsatı da sunduğunu ifade eden Elmas, “Sur Yapı Tatil Evleri’nden alınacak tapulu devre mülkler kira getirisi potansiyeliyle tatilden para kazanma imkânı da oluşturacak. Devre mülk sahipleri ayrıca günden güne değerlenen tapulu bir mülk sahibi oldukları için yatırımlarını enflasyona karşı koruyabilecek ve değer artışından faydalanabilecek. Kısaca ‘Bir kez öde, ömür boyu kullan ve kazan’ diyoruz” açıklamasında bulundu. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da yer alan evlerin hem geniş balkonlu hem de aynı anda birçok kişinin konaklamasına imkân tanıyacak şekilde tasarlandığını anlatan Elmas, 1+1 evlerin 4 kişi, 2+1 evlerin 6 kişi, 3+1 evlerin ise 8 kişi kapasitesine sahip olduğunu belirterek “Devre mülk sakinleri, beyaz eşyalar, oturma grupları, küçük ev aletleri ve ev tekstili gibi her türlü ihtiyaca cevap veren eşyaları evlerinde kullanıma hazır halde bulacak” diye konuştu.

5 yıldızlı otel konforu

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’nın paylaşım ekonomisi anlayışı ve ‘dört mevsim tatil’ formuyla tasarlandığını vurgulayan Elmas, 5 yıldızlı otel konseptiyle tasarlanan tesiste devre mülk sakinlerinin sonbahar ve kış aylarında ısıtmalı havuzlardan, ilkbahar ve yaz aylarında Konyaaltı sahilindeki özel plajdan ve aquapark’tan doyasıya yararlanabileceğini söyledi. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’daçok çeşitli tematik havuzlar bulunacağına dikkat çeken Elmas, “Antalya’da denize girilemeyen kısa bir dönem içinde Sur Yapı Tatil Evleri sakinleri sıcak ve ısıtmalı havuzlardan yararlanıyor. Bunun yanı sıra her mevsime uygun tematik havuzlar, kumsallı yüzme havuzu, aquapark, çocuk havuzları, dalga havuzu, kapalı havuzlar ve zen havuzları devre mülk sakinlerine her mevsim birçok ayrıcalıklı su aktivitesi sunuyor.”

Ormana komşu

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’nın Kepez Kent Ormanı’na komşu konumuyla içerisinde farklı uzunluklarda koşu, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile çeşitli orman aktivite alanlarını da kullanma imkânı sunduğunu ifade eden Elmas, “Orman alanı içinde ayrıca komşularla birlikte hoş vakit geçirilebilecek kır kahvesi, kır lokantası, kafe gibi alanlar da mevcut. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da ayrıca macera parkuru, paintball sahası, mini bowling alanı, tenis kortu, mini futbol sahası, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, etkinlik alanları, gölet, dinlenme alanları, piknik ve barbekü alanlarının yanı sıra yoga, pilates, voleybol, futbol, basketbol, tenis, kardio gibi sporların yapılabileceği bir spor kulübü de yer alıyor” açıklamasında bulundu.

Aynı gün hem plaj hem kayak keyfi

Antalya’nın dört mevsim yaşayan ikliminin, Sur Yapı Tatil Evleri Antalya sakinlerine her mevsim birbirinden cazip aktivite olanakları sunduğunu anlatan Elmas, şöyle devam etti:

“Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, eşsiz konumuyla aynı gün içinde hem sahilde denize girilebilme hem de kayak yapılabilme imkânı veriyor. Deniz, kum ve güneşin ötesinde sakinlerine her yönüyle doyasıya bir tatil vaat eden Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da tarih ve kültür gezilerinden hoşlananlar günübirlik turlarla Olimpos'tan Sagalassos'a antik yolculuğa çıkıyor. Doğa severler Köprülü Kanyon’da rafting yapabiliyor, Salda Gölü’nde sakinliği hissediyor ve Düden Şelalesi’nin eşsiz manzarasının keyfini çıkarabiliyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan kolayca ulaşılabilen Saklıkent, Alanya Akdağ ve Isparta Davraz Kayak Merkezi ise devre mülk sakinlerine kayak, kızak, snowboard, kar raftingi gibi kış sporları alternatifleri sunuyor.”