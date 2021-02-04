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Ekonomi Sur Yapı Marka AVM’ye “Sıfır atık” belgesi
Ekonomi

Sur Yapı Marka AVM’ye “Sıfır atık” belgesi

Bursa’da kurulduğu günden bu yana çevre ve insan sağlığını ön planda tutan Sur Yapı Marka AVM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konan Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne katılarak insan ve çevre odaklı bir projeye daha imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 20:01:00 -
Sur Yapı Marka AVM’ye “Sıfır atık” belgesi

Sur Yapı Marka AVM, Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak öncelikli olarak doğayı ve insanı koruma felsefesini bir kez daha ortaya koydu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen “sıfır atık” belgesiyle bu çalışmalarını tescilledi. Marka AVM, Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne katılarak en başta israfın önlenmesini ve kaynakların daha verimli kullanılmasını hedefliyor. AVM içinde, atığın oluşum nedenleri tespit edilerek bunun geri dönüşüme nasıl kazandırabileceği konusunda çalışmalar yapılıyor. Tüm çalışanların da sürece dahil edildiği proje kapsamında, israfı azaltarak maliyetlerin azaltılması, çevrenin korunması, kurumun ulusal ve uluslararası platformlarda “çevreci” sıfatına sahip olması, daha temiz ve yaşanabilir bir ortamda çalışmak ve buna bağlı performansların artırılması amaçlanıyor

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