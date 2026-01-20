Süpürgeyle tarihe geçti: Veronika adlı inek bilim dünyasını şaşırttı

Avusturya’nın dağlık bölgesinde yaşayan Veronika adlı bir inek, bilim dünyasında büyük şaşkınlık oluşturdu.

Evcil inek, bir süpürgeyi alet olarak kullanarak kendi vücudunu kaşıdığı anlarla tarihe geçti. Bu davranış, sığırlarda ilk kez belgelenmiş alet kullanımı olarak nitelendi.

Viyana Veterinerlik Üniversitesi’nden Dr. Antonio Osuna-Mascaro liderliğinde yürütülen çalışma, saygın bilim dergisi Current Biology’de yayımlandı.

Araştırmacılar başlangıçta Veronika’ya bir süpürge verdi ve yalnızca fırça kısmını kullanmasını bekledi. Ancak Veronika, vücudunun farklı bölgelerine göre süpürgenin iki ucunu da bilinçli şekilde kullanmayı öğrendi.

Sırtı gibi geniş bölgeleri kaşırken sert fırça kısmını, daha hassas olan karın bölgesi için ise pürüzsüz sap kısmını tercih etti. Ayrıca kaşıma hareketlerinin şiddetini de bölgeye göre ayarladığı gözlemlendi.

Dr. Osuna-Mascaro, bu davranışın hayvanlar arasında son derece nadir olduğunu belirterek, “Benzer şekilde belgelenmiş tek örnek, şempanzelerin termit avlarken çubuğun iki ucunu farklı amaçlarla kullandığı nadir durumlar” dedi.

Araştırmacılar, çiftlik hayvanlarının davranış bilimlerinde uzun süre ihmal edildiğini ve bu nedenle ineklerin sanıldığından çok daha zeki olabileceğini vurguluyor.

Osuna-Mascaro, “İneklerin alet kullanma ve bunu esnek biçimde uygulama kapasitesine sahip olduğunu görmek, bu hayvanların zekasına dair ne kadar önyargılı olduğumuzu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Çalışmada Veronika’nın “istisnai” bir inek olmadığı, ancak yaşam koşullarının farklı olduğu özellikle vurgulandı. 13 yaşındaki Veronika, açık alanlara erişimi olan, insanlarla sürekli etkileşim kuran ve keşfetmesine izin verilen bir ortamda yaşıyor. Bu yaş da, çoğu çiftlik ineğinin ulaşamadığı bir seviye.

Bilim insanları şimdi benzer davranışlar sergileyen başka inekler olup olmadığını araştırıyor.