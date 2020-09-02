Şüpheliler Barış Atay’ı neden dövdüklerini anlattı
DHKP-C sevici TİP Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile gözaltına alınan şüpheliler Atay’ı neden dövdüklerini ifadesinde ilk kez anlattı.
Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de DHKP-C sevici TİP Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 kişi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.
Şüpheliler Ö.C., Ç.Ç., Ç.B., ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İfadede şüpheliler, Barış Atay ve arkadaşlarının önlerinde yürüdüğünü belirterek, yol istediklerini söyledi. Yol isteme olayı sonrasında yol vermeme üzerine tartıştıklarını sonrada kavga başladığı ayrıntısı paylaşıldı.
Savcılık sorgularının ardından şüpheliler "Kasten yaralanma" Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.
Tespit edilen dördüncü şüpheli K.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Evli kadınla yan yana
DHKP-C sevici Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’a yapılan saldırıya ilişkin yeni ayrıntı ortaya çıkmıştı.
İşadamı Erdem İpekçi ile evlenen Pınar Güsar’ın Barış Atay’la gayri meşru ilişki yaşadığı iddiaları gündemi salladı.
Barış Atay’ın dayak yediği gece Pınar Güsar ile yan yana olduğu söylentileri çıkmıştı.