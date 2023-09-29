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Yerel Şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
Yerel

Şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-09-29 11:30:00 -
Şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Aydın’ın Söke ilçesinde Jandarma ekiplerinin devriye esnasında şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu para ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Söke’de icra edilen devriye esnasında H.P., E.K., C.D., S.C.E., H.C.K. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde (kubar esrar, metamfetamin) ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.

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