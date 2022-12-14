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Yerel Şüpheli ölüm: Otel odasında ölü bulundu! Ölüm sonrası inceleme...
Yerel

Şüpheli ölüm: Otel odasında ölü bulundu! Ölüm sonrası inceleme...

Son dakika haberine göre: Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir kişi otel odasında ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 19:44:00 - 2022-12-14 20:07:37
Şüpheli ölüm: Otel odasında ölü bulundu! Ölüm sonrası inceleme...

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir kişi otel odasında ölü bulundu. Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde meydana geldi.

4 gün önce konaklamak için otele kayıt yaptıran 40 yaşındaki Serkan Sinan’dan bir süredir haber alınamadı. Sinan’ın odadan çıkmaması ve kapının çalınmasına rağmen cevap vermemesi üzerine içeriye girildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, odasında hareketsiz vaziyette bulunan Serkan Sinan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından şahsın cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Psikolojik rahatsızlığı bulunan Sinan’ın ölümüyle polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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