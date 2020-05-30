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Dünya

Şüpheli koronavirüs testlerini çalan maymun ağaca tırmandı

Hindistan'da bir sağlık çalışanına saldırarak aldıkları şüpheli Covid-19 test örnekleriyle kaçan bir grup maymun çevrede korkuya neden oldu. Hastalığın yayılmasından endişelenen görevliler testlerin bulunması için yoğun çaba harcadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 11:57:00 -

Hindistan'da yiyecek ve hatta telefon gibi ürünleri çalmalarıyla bilinen maymunlar bu kez Covid-19 testleriyle kayboldu. Meerut Medical College'de laboratuvar teknisyeni, tedavi gören 4 hastaya ait kan örnekleri ile kampüsten geçerken bir grup maymun saldırdı. Teknisyenin elindeki test örneklerini alan maymunlar bir anda ağaçlara çıkarak uzaklaştı.

Şüpheli testlerin hastalığın başkalarına bulaşmasına neden olacağından endişelenen yetkililer çevrede çalışma başlattı. Daha sonra Covid-19 test örnekleri bulunurken, bir maymun da teknisyene ait tıbbi malzemelerle ağaçta oynarken görüldü. Bulunan test örneklerinin zarar görmediği ve tehlikeli bir durum olmadığı açıklandı.

Hindistan'da Covid-19 kaynaklı can kaybı 5 bine yaklaşmış durumda.

 

 

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