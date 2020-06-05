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Aktüel

Şüpheli araçtan sikke ve uyuşturucu çıktı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin şüpheli bir araçta yaptığı aramada çeşitli dönemlere ait 18 adet sikke ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 16:59:52 -
Şüpheli araçtan sikke ve uyuşturucu çıktı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin şüpheli bir araçta yaptığı aramada çeşitli dönemlere ait 18 adet sikke ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri ve içinde iki kişi bulunan aracı İkiçeşmelik Mahallesinde durdurdu. Yapılan sorgulamasında şüphelilerin Ç.C. ve G.Ö. tespit edildi.


Araçta yapılan aramada arka koltukta çanta içerisinde ve arka koltuğun altında 18 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 1.50 gram kristal metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınarak gerekli işlemler için emniyete götürülen şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

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