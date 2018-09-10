Şüphelenen jandarma, Yunanistan'a kaçmak isteyen 29 kişiyi yakaladı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye, göre Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyünün girişinde şüphelendikleri minibüsü durdurdu.

29 AFGAN GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİ

Araçta yapılan aramada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabıncı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.