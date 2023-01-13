SuperFresh’in ‘tarladan tabaklara’ uzanan yolculuğu ünlü şef Refika Birgül ile yayında

Dondurulmuş gıda alanında yüzde 50 ciro pazar payıyla açık ara sektör lideri olan SuperFresh’in Refika Birgül sözcülüğünde hayata geçirdiği ‘SuperFresh Bi’ Yolculuk’ isimli belgesel serisi ve yeni reklam filmi, sosyal medya ve dijital platformlarda yayına girdi. Beş bölümden oluşan ve hasattan teknolojiye, ürün çeşitliliğinden lezzete varıncaya dek SuperFresh ürünlerine dair tüm merak edilenlerin yanıt bulduğu kampanyada, Refika Birgül’ün deneyiminden ve keyifli anlatımından yola çıkılarak dondurulmuş gıdalarla ilgili farkındalığın artırılması ve tüketicilere doğru bilgilerin ulaştırılması amaçlanıyor.

Mert Altınkılınç: “Dondurulmuş ürünlerle ilgili farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz”

‘SuperFresh Bi’ Yolculuk’ kampanyasının tanıtım toplantısında söz alan Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç, Yıldız Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kerevitaş’ın kendi sektöründe Türkiye’nin lider şirketi konumunda olduğunu söyledi. Altınkılınç sözlerine şöyle devam etti: “Kerevitaş şirketimiz bünyesindeki kıymetli markamız SuperFresh’in 100’den fazla ürün çeşidiyle her yıl 28 milyon tabakta yer alarak 7 milyon haneye misafir oluyoruz. SuperFresh için geleceği de düşünen bir iş modeli ile çalışıyoruz; sözleşmeli tarım modeli ve gıda israfının önlenmesi sürdürülebilir tarım için büyük öneme sahip. SuperFresh olarak kategorimizde yine bir ilki gerçekleştirdik ve dondurulmuş gıdanın tarladan tabaklara yolculuğunu, markamızın farklılıklarını, değerli şef Refika Birgül’ün iş birliğinde ‘SuperFresh Bi’Yolculuk’ isimli yeni iletişim kampanyamızla tüketicilerimize aktarmak istedik. SuperFresh’in hasatı, teknolojisi, güveni, çeşitliliği ve lezzeti başlıklarında tüketicilerimize süreçlerimizi şeffaf şekilde aktaran bir kampanya sunduk. Kampanyamızın bu başlıklar ile sürdürülebilirlik amacına hizmet etmesini ve tüketicilerimizle kurduğumuz güçlü ilişkiye yeni bir boyut kazandırmasını hedefledik. Kategorisinin lideri olan bir marka olarak, kampanyamızın dondurulmuş gıdalarla ilgili olarak tüketiciler nezdinde önemli bir farkındalık oluşturacağına inanıyorum.”

Refika Birgül: “5-8 dakikada -40 derecede şoklanıp dondurularak besin değerleri korunuyor”

SuperFresh’in kampanya yüzü ünlü şef Refika Birgül ise dondurulmuş gıda kategorisiyle ilgili tüketicilerin merak ettiği her soruya bu belgesel serisinde yanıt verdiklerini belirterek şunları söyledi: “SuperFresh’in tarlada iş birliği geliştirdiği sözleşmeli çiftçiden, o çiftçiye eşlik eden üretim müdürüne, ürünleri fabrikaya taşıyan kamyon şoföründen ziraat müdürüne kadar yüzlerce kişi ile görüştük. Dondurulmuş gıda işinde SuperFresh’in 50 yıllık tecrübesinin; çeşit çeşit lezzette, sebzeden mantıya, börekten pizzaya nasıl geniş bir ürün portföyüne dönüştüğünü ayrıntılarıyla aktardık. Dondurulmuş gıda işinde sertifikalı tohum ve soğuk zincirin önemini, SuperFresh’te Ar-Ge çalışma yöntemlerini ve ileri teknoloji ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını, aynı zamanda merak edilen pek çok konu başlığını beş ayrı filmde bir araya getirdik. SuperFresh’in tam otomatik hasat makineleriyle tarladaki hasat, daha kısa sürede tamamlanıyor ve toplanan mahsul ortalama üç saat içinde fabrikaya ulaştırılıyor. Fabrikada da hiç bekletmeden yıkanıp temizleniyor, bir saat içinde -40 derecede IQF yöntemi ile dondurulup paketleniyor. Bu sayede hücre zarı çatlamayan ürünlerin besin değerleri korunmuş oluyor. Ayrıca tüketicilerin büyük kısmı alışveriş sonrası buzdolabında muhafaza ettiği meyve-sebzeleri çoğunlukla israf ediyor. SuperFresh ürünleri ise soyulmuş, doğranmış olarak sofralara ulaştığı ve yenilebilir net gramaja ödeme yapıldığı için için tasarruf sağlama şansı da sunuyor.”