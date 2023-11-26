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Yaşam Süper yırtıcı ve süper istilacı aynı karede! Uzmanlar endişe duyuyor
Yaşam

Süper yırtıcı ve süper istilacı aynı karede! Uzmanlar endişe duyuyor

Yeniakit Publisher
2023-11-26 23:46:00 -
Süper yırtıcı ve süper istilacı aynı karede! Uzmanlar endişe duyuyor

Kış uykusuna yatması beklenen bir ayı ve kavgaya tutuşan iki domuz fotokapan ile görüntülendi. Uzmanlar istilacı türler hakkında büyük bir endişe duyuyor.

Kütahya'da ormanlık bir alana yerleştirilen fotokopan doğada çekilebilecek çok nadir bir görüntüyü kaydetti. Yaban hayatı gözlemlemek için ormanlık alan yerleştirilen fotokapan kavgaya tutuşan iki domuzu ve meraklı gözlerle kavgalarını izleyen bir ayıyı görüntüledi.

Yaban hayatı fotoğrafçısı İbrahim Tunca tarafından kent merkezi yakınındaki ormanlık alana konulan, fotoğraf ve video çekme özelliğine sahip fotokapanlar ayı ve domuzları görüntüledi.

Kayıtlarda, bir bozayının fotokapana meraklı bakışlarla yaklaşması, domuz sürülerinin hareketleri ve iki domuzun kavgası yer aldı.

İbrahim Tunca, gazetecilere, doğayı ve yaban hayatını çok sevdiğini, bu nedenle kayıt altına aldığını söyledi.

Kütahya'nın orman zengini bir il olduğunu, dolayısıyla yaban hayatının da eşine az rastlanır şekilde çeşitlilik gösterdiğini belirten Tunca, "Güzel ve ilginç görüntüler elde edebilmek için saatlerce doğada kaldığım oluyor. Ormanlık alana yerleştirdiğim fotokapanların böylesine güzel ve ilginç görüntüleri kaydetmesi beni de mutlu ediyor. Bu işi hobi olarak severek yapıyorum. Doğa insana huzur veriyor." diye konuştu.
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Öte yandan Türkiye'de de çok sayıda bulunan süper istilacı domuzlar hakkında Amerika ve Kanada'dan gelen haberler hiç iyi yönde değil. Bu ülkelerde sürekli üremeye devam eden domuzların yakın zamanda her yeri kaplayabileceğinden endişe ediliyor. Türkiye'de de son dönemde domuz popülasyonunda ciddi bir artış olduğu biliniyordu.

Tunca, doğayı ve yaban hayatını korumanın çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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