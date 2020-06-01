  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Süper Piyango çekildi

Yeniakit Publisher
2020-06-01 23:09:14 -
Süper Piyango çekildi

ANKARA (AA) - Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde 500 bin liralık büyük ikramiye "390519" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte bin liralık ikramiyenin isabet ettiği biletlerin numarası "002496", "005894", "010308", "078801", "101833", "147391", "175139", "186075, "211471, "214242", "219941", "230233", "257522", "265544", "276524", "301552", "342849", "397488", "407705", "424903", "429148", "452873", "495918", "503816", "519959", "546937", "579368", "584494", "610431", "628226", "632580", "645790", "656211", "670418", "673160", "764050", "771497", "771789", "774140", "778835", "792038", "805482", "806716", "871169", "896453", "941822", "961640", "980128", "996504", "997179" olurken, amorti kazanan rakamlar "0", "3" ve "7" olarak belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı