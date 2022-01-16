Süper meyve Aronya: Hiç bilmediğiniz faydaları

Aronya meyvesi görünüşü itibariyle orman meyvelerine benzemektedir. Kansere karşı etkisi ile tanınan Aronya meyvesi ülkemizde de yetiştirilmektedir. Aronia, en iyi mikro besin kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor. Diğer tüm meyvelere oranla çok daha yüksek olan antioksidan oranı ile dikkat çekmesinin yanı sıra yüksek C vitamini seviyeleri, polifenoller, antosiyaninler ve proantosiyanidinler gibi birçok bileşiği bünyesinde barındırır.

Aronya faydaları

-Aronya meyvesi bağışıklığı artırır, enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

-En yüksek C Vitamini ve antioksidan kaynağı olan aronyanın ana vatanı Kuzey Amerika'dır ve bu bitki, eskiden Kızılderililer tarafından soğuk algınlığı tedavisinde kullanılmıştır.

-“Süper meyve” olarak adlandırılan aronya, kandaki kolesterol seviyesini dengede tutarak damar tıkanıklığının ve pıhtı oluşumunun önüne geçer. Kan damarlarını güçlendirmeye yardımcı olur.

Kanser riskini azaltıyor

Metabolik sendrom ve benzeri etkilerle damar tıkanıklığına karşı etkisinin 2 ay günde 3’er bardak kullanımla ortaya çıktığı ve ciddi risk azalttığı; insan vücudunda damar tıkanıklığı tehdidini arttıran faktörleri azalttığı gösterilmiştir.

Laboratuvarda hücre kültürleri çalışmalarında ve hayvan deneylerinde kanser hücresi artışını durmasını sağlayan meme, kalın barsak, kemik iliği kanseri ve akciğer kanseri dokusunda antosiyanin miktarının çok zengin olması sebebiyle; kanser hücresi sinyalizasyonunu bozar.

Aronya yetiştiriciliği

Aronya fidanı adaptasyon kapasitesinin yüksek olması nedeniyle çok geniş toprak tipi ve pH aralığında yetiştirilebilen, çok yıllık, çalı formunda gelişen üzümsü meyve türüdür. Aronya yetiştiriciliği için drenajı iyi, orta bünyeli, organik maddece zengin, 6-6,5 pH değerine sahip topraklar önerilmektedir.

Aronya fidanı

Aronya meyvesi yaprak döken bir bitkidir. Baharın gelmesiyle beraber yeşil yapraklarını vermeye başlar. Her türlü toprak koşuluna uyum sağlar; çoğu meyvenin dikiminin imkânsız olduğu arazilerde bile aronya fidan dikimi rahatça yapılabilir.