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Süper Lig'in gol makinesine rekor teklif! Tam 12 milyon Euro

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Mbaye Diagne'ye Katar takımı kanca attı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 14:22
Süper Lig'in gol makinesine rekor teklif! Tam 12 milyon Euro

Sergilediği performansla Kasımpaşa'yı zirveye taşıyan Mbaye Diagne için bir Katar kulübünden teklif geldi.

TRT Spor'un haberine göre sürpriz bir Katar kulübü golcü oyuncu için 12 milyon euro'luk teklifi Kasımpaşa yönetimine iletti.

Kasımpaşalı yetkililer, Senegalli golcü için en az 20 milyon euro bonservis bedeli istediğini belirtti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 14:22
  1. Mbaye Diagne
  2. Kasımpaşa
  3. Süper Lig
  4. Katar

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