Süper Lig'in eski yıldızı İsviçre’yi de birbirine kattı.. Sion taraftarları çıldırdı...

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'dan Sion'a transfer olan Mario Balotelli, İsviçre'de şoke eden bir olay yaşadı. İsviçre'de 11 haftadır maç kazanamayan Sion'un taraftarları, Mario Balotelli'nin formasını ateşe verdi.

İsviçre Ligi'nde galibiyet hasreti 11 maça çıkan Sion'da taraftarlar hıncını futbolculardan çıkardı. Adana Demirspor'dan Sion'a transfer olan Mario Balotelli tepkilerden en çok nasibini alan futbolcu oldu. Çileden çıkan taraftarlar, İtalyan forvetin formasını yaktı. Taraftarlar ayrıca 32 yaşındaki golcü kenara gelirken tepkilerini ıslıklarla dile getirdi.

32 yaşındaki santrfor bu sezon başında 2 milyon 620 bin euro karşılığında Sion'un yolunu tuttu. İtalyan futbolcu, İsviçre temsilcisiyle 30 Haziran 2024'e kadar sözleşme imzaladı.

İsviçre Süper Ligi'nde 22 hafta geride kalırken Sion son maçta kendi evinde St. Gallen'a 4-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte ligde zirveyi hedefleyen kırmızı-beyazlıların kötü serisi devam etti. 10 takımlı İsviçre Süper Ligi'nde Sion, düşme hattındaki Winterthur'un

Sion taraftarları, St. Gallen karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından çılgına döndü. Fabio Celestini'nin 70'inci dakikada oyundan çıkardığı Mario Balotelli'nin forması tribündeki taraftarlar tarafından yakıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

BASEL TRİBÜNLERİNE KIZDI, FEDERASYONA SAVAŞ AÇTI

Mario Balotelli, İsviçre Süper Ligi'nde 15'inci haftada Basel ile oynadıkları maçta da skandal bir olaya imza atmıştı. Basel taraftarının tepkisi sonrası sinirlernen İtalyan futbolcu, taraftarlara orta parmağını göstermişti.

Balotelli'nin yaptığı skandal hareketi maçın hakemi görmemiş ve İtalyan golcü kırmızı kartla cezalandırılmamıştı. Bu hareketin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Mario Balotelli'ye 1 maç men cezası verilmişti.

İtalyan futbolcu bu karar sonrası İsviçre Futbol Federasyonu'na karşı adeta savaş başlatmıştı. 32 yaşındaki oyuncu paylaşımında, "İsviçre Futbol Federasyonu. Nasıl bir mafya olduğunuzu bilmiyorum ama bana inanın ben ve benim gibi futbolcular böylesine adaletsiz, manipüle edilen ve yolsuzlukla dolu bir ligde oynamaktan utanıyor. Burada yolsuzluğun hüküm sürdüğü bir saltanat kurulmuş. Bu ligin utanç verici halini tüm dünya görmeli. Futbol ciddi bir iştir, hakemler de dahil herkes işini ciddi bir şekilde yapmak zorunda. Sahada maruz kaldığım fauller, rakip oyuncuların ve rakip taraftarların hakaretleri sırasında bir şeyler yapılmayacaksa bu işi sürdürmemin bir anlamı yok. Ben bir hata yaptıysam cezasını çekerim. Peki, federasyon hata yapınca? Hakemler hata yapınca? Onlar da cezalarını çekmeli" ifadelerini kullanmıştı.

32 yaşındaki santrfor bu sezon İsviçre'de gösterdiği performansla büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Mario Balotelli, İsviçre Süper Ligi'nde 12 maçta forma şansı buldu ve 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Milliyet'e göre; İtalyan oyuncu son 6 maçın 2'sinde cezalı, 1'inde sakatlık sebebiyle forma giymedi ve şans bulduğu 3 maçta da gol atma başarısı gösteremedi.

Mario Balotelli'nin Sion ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. İtalyan futbolcunun güncel piyasa değeri 2 milyon euro. Bartolomeo altyapısında yetişen Mario Balotelli daha sonra Mompiano ve Pavoniana altyapısında giydi. Inter'de profesyonel olan İtalyan golcü; Manchester City, Milan, Liverpool, Nice, Marsilya, Brescia, Monza ve Adana Demirspor'da da forma giydi.