Süper Lig'in Brezilyalı yıldızı hacamat yaptırdı

Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla ikinci sırada bitiren Yeni Malatyaspor'un başarılı orta saha futbolcusu Guilherme, devre arasında baldır kısmına hacamat yaptırdı.

Yıldız futbolcu hacamat yaptırdığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Birçok ünlü sporcu tarafından da rağbet görmeye başlayan hacamatı Barcelona'nın yıldız futbolcusu Neymar ve ABD'li yüzücü Michael Phelps de yaptırmıştı.