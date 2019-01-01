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Süper Lig'in Brezilyalı yıldızı hacamat yaptırdı

Süper Lig kulüplerinden Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı yıldız futbolcusu Guilherme, devre arasını fırsat bilip baldır kısmına hacamat yaptırdı.

01 Ocak 2019 Salı 17:05
Süper Lig'in Brezilyalı yıldızı hacamat yaptırdı

Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla ikinci sırada bitiren Yeni Malatyaspor'un başarılı orta saha futbolcusu Guilherme, devre arasında baldır kısmına hacamat yaptırdı.

Yıldız futbolcu hacamat yaptırdığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Birçok ünlü sporcu tarafından da rağbet görmeye başlayan hacamatı Barcelona'nın yıldız futbolcusu Neymar ve ABD'li yüzücü Michael Phelps de yaptırmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 17:05
  1. Süper Lig
  2. Yeni Malatyaspor
  3. Guilherme
  4. hacamat
  5. Neymar
  6. Barcelona
  7. ABD'li yüzücü Michael Phelps

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