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Spor

Süper Lig’in 5 haftalık programı açıklandı

TFF’nin bugün yaptığı toplantı sonrası Süper Lig’in 12 Haziran’da başlama kararının alınmasının ardından 27, 28, 29, 30 ve 31.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 19:19:47 -
Süper Lig’in 5 haftalık programı açıklandı

TFF’nin bugün yaptığı toplantı sonrası Süper Lig’in 12 Haziran’da başlama kararının alınmasının ardından 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programları açıklandı.



Süper Lig’de 5 haftalık program şöyle:



27. Hafta


12 Haziran Cuma


21.45 Göztepe - Trabzonspor


21.45 Fenerbahçe - Kayserispor



13 Haziran Cumartesi


19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor


21.45 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa


21.45 Beşiktaş - Antalyaspor



14 Haziran Pazar


19.15 Gençlerbirliği - Konyaspor


21.45 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü


21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray



15 Haziran Pazartesi


21.45 Sivasspor - Denizlispor



28. Hafta


19 Haziran Cuma


21.45 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir



20 Haziran Cumartesi


19.15 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği


21.45 Yeni Malatyaspor - Göztepe


21.45 Denizlispor - Beşiktaş



21 Haziran Pazar


19.15 Kasımpaşa - Fenerbahçe


21.45 Konyaspor - Sivasspor


21.45 Galatasaray - Gaziantep FK



22 Haziran Pazartesi


21.45 Antalyaspor - Çaykur Rizespor


21.45 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor



29. Hafta


26 Haziran Cuma


21.45 Beşiktaş - Konyaspor



27 Haziran Cumartesi


19.15 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor


21.45 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor


21.45 Trabzonspor - MKE Ankaragücü



28 Haziran Pazar


19.15 Sivasspor - Kayserispor


19.15 Çaykur Rizespor - Denizlispor


21.45 Gaziantep FK - Antalyaspor


21.45 Medipol Başakşehir - Galatasaray



29 Haziran Pazartesi


21.45 Gençlerbirliği - Kasımpaşa



30. Hafta


3 Temmuz Cuma


21.45 Denizlispor - Gaziantep FK



4 Temmuz Cumartesi


19.15 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği


19.15 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor


21.45 Antalyaspor - Medipol Başakşehir


21.45 Fenerbahçe - Göztepe



5 Temmuz Pazar


19.15 Kasımpaşa - Sivasspor


21.45 Konyaspor - Çaykur Rizespor


21.45 Galatasaray - Trabzonspor



6 Temmuz Pazartesi


21.45 Kayserispor - Beşiktaş



31. Hafta


7 Temmuz Salı


19.15 Gençlerbirliği - Fenerbahçe


21.45 Medipol Başakşehir - Denizlispor



8 Temmuz Çarşamba


19.15 Sivasspor - Yeni Malatyaspor


19.15 Trabzonspor - Antalyaspor


21.45 Göztepe - MKE Ankaragücü


21.45 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray



9 Temmuz Perşembe


19.15 Çaykur Rizespor - Kayserispor


21.45 Gaziantep FK - Konyaspor


21.45 Beşiktaş - Kasımpaşa

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