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Süper Lig'in 4. haftasında Antalya'da beraberlik

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması 2-2 berabere sona erdi.

15 Eylül 2019 Pazar 07:04
Süper Lig'in 4. haftasında Antalya'da beraberlik

Karşılaşmanın 2. dakikasında Antalyaspor öne geçti. Serdar Özkan'ın pasıyla altı pas üzerinde topla buluşan Leschuk, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Kırmızı-beyazlı formayla ilk golünü atan Arjantinli futbolcu, gol sevincini, bir süre önce antrenmanda sakatlanıp operasyon geçiren takım arkadaşı Harun Kavaklıdere'nin formasını diğer oyuncularla birlikte göstererek yaşadı.

13. dakikada Nazım Sangare'nin sağ çaprazdan şutunda top, yandan az farkla auta çıktı.

40. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun sağ taraftan kullandığı korner sonrası ceza sahasında topla buluşan Lopes'in şutunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Ziya Alkurt'un şutunda Nazım Sangare'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak yeniden kornere gitti.

Hakem Fırat Aydınus, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonucunda Nazım Sangare'nin topa elle müdahale ettiğine karar vererek, penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada penaltıyı kullanan Adebayor, kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Öte yandan, müsabaka öncesi seremonide 1984-1987 yılları arasında Antalyaspor forması giyen ve önceki gün vefat eden Hasan Elidemir için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İkinci yarı

47. dakikada Leschuk'un ceza alanı içinde topla buluşturduğu Nazım Sangare, şutunu çektiği anda Djedje'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonucunda Djedje'nin faul yaptığına karar vererek penaltı noktasını gösterdi. 50. dakikada penaltıyı kullanan Serdar Özkan, kaleci Lung'un sağından topu ağlarla buluşturdu: 2-1

62. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında, Nazım Sangare'nin ceza sahasında topla buluşturduğu Chahechouhe, Ufuk Akyol'a pas verdi. Ufuk'un ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

74. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor, skora eşitlik getirdi. Ceza sahası sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mensah'ın ortasında Poulain'ın kafayla vuruşunda, top filelerle buluştu: 2-2 

79. dakikada Leschuk'un ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 

87. dakikada Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın sarı kart gördüğü karşılaşma, 2-2 berabere tamamlandı. 

 

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 07:04
  1. Aydın
  2. Antalyaspor
  3. İstikbal Mobilya Kayserispor
  4. Süper Lig
  5. Anadolu Ajansı

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