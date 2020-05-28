Süper Lig’in 27. hafta programı açıklandı
TFF’nin bugün yaptığı toplantı sonrası Süper Lig’in 12 Haziran’da başlama kararının alınmasının ardından 27.
TFF’nin bugün yaptığı toplantı sonrası Süper Lig’in 12 Haziran’da başlama kararının alınmasının ardından 27. hafta programı da belli oldu.
Ligin açılışı olan 12 Haziran’da saat 21.45’te Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçları oynanacak.
Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak maçlar şöyle:
12 Haziran Cuma
21.45 Göztepe - Trabzonspor
21.45 Fenerbahçe - Kayserispor
13 Haziran Cumartesi
19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
21.45 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor
14 Haziran Pazar
19.15 Gençlerbirliği - Konyaspor
21.45 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray
15 Haziran Pazartesi
21.45 Sivasspor - Denizlispor