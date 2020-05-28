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Spor

Süper Lig’in 27. hafta programı açıklandı

TFF’nin bugün yaptığı toplantı sonrası Süper Lig’in 12 Haziran’da başlama kararının alınmasının ardından 27.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 18:42:10 -
Süper Lig’in 27. hafta programı açıklandı

TFF’nin bugün yaptığı toplantı sonrası Süper Lig’in 12 Haziran’da başlama kararının alınmasının ardından 27. hafta programı da belli oldu.


Ligin açılışı olan 12 Haziran’da saat 21.45’te Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçları oynanacak.


Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak maçlar şöyle:



12 Haziran Cuma


21.45 Göztepe - Trabzonspor


21.45 Fenerbahçe - Kayserispor



13 Haziran Cumartesi


19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor


21.45 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa


21.45 Beşiktaş - Antalyaspor



14 Haziran Pazar


19.15 Gençlerbirliği - Konyaspor


21.45 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü


21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray



15 Haziran Pazartesi


21.45 Sivasspor - Denizlispor

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