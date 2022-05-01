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Spor Süper Lig’e yükselen takımlar | 1.Lig puan durumu 1 Mayıs Pazar
Spor

Süper Lig’e yükselen takımlar | 1.Lig puan durumu 1 Mayıs Pazar

1.Lig’de 35.hafta Pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı. 35.haftayla birlikte Süper Lig’e yükselen takımlar da belli oldu. Peki, 1.Lig’den Süper Lig’e hangi takım çıktı?

Yeniakit Publisher
2022-05-01 18:15:00 -
Süper Lig’e yükselen takımlar | 1.Lig puan durumu 1 Mayıs Pazar

1.Lig’de 35.hafta maçlarının hepsi 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da oynandı. Futbolseverler ise alınan sonuçları araştırmaya başladı.

Süper Lig’e yükselen takımlar | 1.Lig puan durumu 1 Mayıs Pazar

Adanaspor-Beypiliç Boluspor:    1-2                        

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor:     4-1       

NasaDoge Menemenspor-Tuzlaspor:     1-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor:1-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü:    0-2

Eyüpspor-İstanbulspor:1-2

Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği:2-1

Manisa FK-Bursaspor:   1-3

MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor: 0-0

1.Lig'de 2021-2022 sezonunun sona ermesine 3 hafta kala Ankaragücü ve Ümraniyespor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Süper Lig'e yükselecek olan 3.takım ise 3,4,5 ve 6.takımlar arasında oynanacak play-offlar sonunda belli olacak.

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