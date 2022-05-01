Süper Lig’e yükselen takımlar | 1.Lig puan durumu 1 Mayıs Pazar
1.Lig’de 35.hafta Pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı. 35.haftayla birlikte Süper Lig’e yükselen takımlar da belli oldu. Peki, 1.Lig’den Süper Lig’e hangi takım çıktı?
1.Lig’de 35.hafta maçlarının hepsi 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da oynandı. Futbolseverler ise alınan sonuçları araştırmaya başladı.
Süper Lig’e yükselen takımlar | 1.Lig puan durumu 1 Mayıs Pazar
Adanaspor-Beypiliç Boluspor: 1-2
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor: 4-1
NasaDoge Menemenspor-Tuzlaspor: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor:1-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-2
Eyüpspor-İstanbulspor:1-2
Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği:2-1
Manisa FK-Bursaspor: 1-3
MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor: 0-0
1.Lig'de 2021-2022 sezonunun sona ermesine 3 hafta kala Ankaragücü ve Ümraniyespor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Süper Lig'e yükselecek olan 3.takım ise 3,4,5 ve 6.takımlar arasında oynanacak play-offlar sonunda belli olacak.