Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi25 Aralık 2018 Salı 18:38
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 9 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Bursaspor ve Çaykur Rizespor'un çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.
Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Welinton Souza Silva, Büyükşehir Belediye Erzurumspor oyuncusu Egemen Korkmaz ile Bursaspor antrenörü Selçuk Erdoğan'ın da disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı.
YORUM YAZ