Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye gönderildi

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Kayserispor, Çaykur Rizespor'un çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi. Beşiktaş'ın çirkin ve kötü tezahürat ile 6 futbolcusunun sarı, 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi sonucunda takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedenleriyle disipline sevk edildiği kaydedildi.

Trabzonspor'u merdivenlerin boş bırakılmaması gerekçesiyle disipline veren hukuk müşavirliğinin Bursaspor'u ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle PFDK'ye sevk ettiği aktarıldı.

İKİ FUTBOLCU DA PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Atiker Konyaspor'un sevk gerekçesinde de çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketin yer aldığı vurgulandı.

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de Kayserispor-Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören iki futbolcuyu da PFDK'ye sevk etti.

Hukuk müşavirliğinin, Kayserispor'dan Rajko Rotman ile Çaykur Rizespor'dan Brain Samudio'yu kural dışı hareketleri nedeniyle disipline yolladığı belirtildi.

Ayrıca Spor Toto 1. Lig'den Tetiş Yapı Elazığspor ve Boluspor'un yanı sıra Tetiş Yapı Elazığsporlu futbolcular Lamine Diarra, Theodor Elmar Bjarnason ile idareci Tuncay Akgün ve Giresunspor Kulübü görevlisi Murat Harmanşa'nın da PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

AA