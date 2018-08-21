Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş, Akhisarspor, MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un çeşitli nedenlerden dolayı disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.

Ayrıca Akhisarspor'un oyuncusu Yevgen Seleznov, Aytemiz Alanyaspor'un futbolcusu Isaac Sackey, Atiker Konyaspor'un antrenörü Mehmet Bülent Albayrak, Evkur Yeni Malatyaspor'un görevlisi Ali Karadeniz ve Metin Çiçek ile TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un da PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.