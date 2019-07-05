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Süper Lig'de yılın bombası patladı

Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray'ın Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal ve Arda Turan'ı yeniden kadrosuna katmak için girişimler olduğu belirtildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:19
Süper Lig'de yılın bombası patladı

Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı kadrosuna katarak yerli kontenjanı genişleten Galatasaray bu konudaki büyük bombalarını sona bırakmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal ile Başakşehir de kiralık olarak forma giyen Arda Turan'ı gündemine aldı.

G. Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de onayını alan yöneticiler, bu iki yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak yerli kontenjanını sağlama almayı planlıyor. İki yıldız dışında Galatasaray'ın yerli oyuncu listesinde Yusuf Erdoğan, Emre Mor ve Bursaspor'un genç file bekçisi Okan Kocuk da bulunuyor.

Fernando yerine Mehmet Topal

Akşam'da yer alan habere göre; Brezilyalı orta saha Fernando İspanyol kulübü Sevilla ile her konuda anlaştı. Brezilya oyuncu takımdan ayrılırsa yerine Mehmet Topal transferi gündemde. Topal da Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Cim-Bom, o bölgeye bonservis ödemeden transfer yapmak istiyor. 33 yaşındaki orta saha oyuncunun transferi TL üzerinden 1+1 yıllık düşünülüyor. Eğer ilk sezon belli karşılaşma sayısının üzerine çıkarsa ikinci yıl sözleşmesi otomatik uzayacak. Beşiktaş, Mehmet Topal ile yakından ilgilenen diğer bir kulüp. Galatasaray bu transferde bir adım önde olan taraf. Görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.

İkili arasında buzlar eridi

Mayıs ayının sonunda Arda Turan, G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir görüşme yaptı. Telefonla yapılan bu görüşme sonrası ikili arasındaki uzun süredir devam eden dargınlık son buldu. Görüşme sonrası Terim, Arda'nın transferine sıcak bakmaya başladı. Yönetim ise bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Eğer Galatasaray'dan teklif gelirse oturur konuşuruz. Bizim kiralık oyuncumuz. Ama Galatasaray onun camiası, böyle bir isteği olursa saygı duyarız" ifadelerini kullanmıştı. Önümüzdeki hafta içinde bu transferin netlik kazanması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:19
  1. Yusuf Erdoğan
  2. Galatasaray
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Sevilla
  6. Bursaspor
  7. Fatih
  8. Başakşehir
  9. Gümüş
  10. Bursa
  11. Saray
  12. Brezilya
  13. Fatih Terim
  14. Arda Turan
  15. Göksel
  16. G.Saray
  17. Galata
  18. Mehmet Topal

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