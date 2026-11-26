Masterchef yarışmacısı Eren Kaşıkçı’nın otopsi raporu çıktı! Adli Tıp incelemesinde dikkat çeken bulgu
MasterChef yarışmacısı ve "Kızılsakal" lakabıyla tanınan şef Eren Kaşıkçı’nın ani ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Sarıyer’deki evinde ölü bulunan Kaşıkçı’nın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporu tamamlandı. Raporda, ünlü şefin kalp ve damar yapısına ilişkin dikkat çeken tespitlerin yanı sıra farklı hastalıklara işaret eden bulgular da kaydedildi.