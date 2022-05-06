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Spor Süper Lig'de Rudi Garcia bombası
Spor

Süper Lig'de Rudi Garcia bombası

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun, seçilmesi halinde futbolun başına getirmeye hazırlandığı Cenk Ergün, yeni teknik direktör konusunda temaslarına devam ediyor. Ergün'ün son olarak, Fransız teknik adam Rudi Garcia ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 08:37:00 -
Süper Lig'de Rudi Garcia bombası

Galatasaray'da 11 Haziran'daki kongre öncesi başkan adaylarının çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Eşref Hamamcıoğlu'nun, seçilmesi halinde futbolun başına getirmeye hazırlandığı Cenk Ergün, yeni teknik direktör konusunda temaslarına devam ediyor.

Ergün'ün son olarak, Fransız teknik adam Rudi Garcia ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Son olarak ülkesinde Lyon'u çalıştıran ve uzun süredir Hamamcıoğlu'nun gündeminde yer alan Garcia'nın, Galatasaray cephesinden gelen teklife, "Evet" cevabını verdiği bildirildi.

Hatta bir de transfer listesi hazırlayan Ergün'ün, gündemdeki isimleri Rudi Garcia ile paylaştığı kaydedildi. Diğer taraftan Cenk Ergün'ün, Avusturya'da kamp yeri arayışında olduğu ve şimdiden bir yaz programı çıkardığı belirtiliyor.

Cenk Ergün'ün Rudi Garcia'ya yardımcı olarak İtalya'da büyük işler başaran ve koyu bir Galatasaraylı olan antrenör Tuğberk Tanrıvermiş'i düşündüğü ifade edildi. Riera ile Hakan Balta'nın da aynı ekiple yola devam etmesi planlanıyor.

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