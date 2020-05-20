Süper Lig'de küme düşme kalkıyor mu? TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfı, video konferans aracılığıyla Riva'da toplantı yaptı. Toplantı sonunda TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özdemir, "Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması için 18 kulüp mutabakata varmış durumda. Liglerin başlamasıyla ilgili kesin kararı, 28 Mayıs'ta vereceğiz. Ligleri oynatarak bitirmek istiyoruz. 7 kulüp gelecek sezonun 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bunu görüşeceğiz." diye konuştu.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ise "Ligin geri kalan maçlarında 5 oyuncu değişikliği yapılması hakkı için federasyon kısa bir süre sonra açıklama yapacak" ifadelerini kullandı.