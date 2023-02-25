Süper Lig'de küme düşme kaldırılacak mı? TFF'den flaş karar gelebilir...

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Süper Lig ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ertelenmişti. Yaşanan felaketten yoğun şekilde etkilenen şehirlerin takımları Gaziantep FK ve Hatayspor, Süper Lig'den çekilmişti. İki kulübün gelecek sezon yine aynı ligde devam edeceği açıklanmıştı. Bu gelişmeler üzerine Türkiye Futbol Federasyonun sadece bu sezon özelinde küme düşmeyi kaldırması gündeme geldi.

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsılmıştı. Yıkılan binaların ardından binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Spor Toto Süper Lig'de ise oynanacak karşılaşmalar bir süreliğine ertelenmişti. Yaşanan felaketten en çok etkilenen şehirlerin Süper Lig'de mücadele eden takımları Gaziantep FK ve Hatayspor çekilme kararı almıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, ligden çekilen iki takımın bu sezon kalan maçlarında hükmen mağlup sayılacağını ancak gelecek sezon yine Süper Lig'de mücadele edeceklerini açıklamıştı.

Bu gelişmeler üzerine flaş bir iddia ortaya atıldı. Federasyonun sadece bu sezon özelinde ve tekrarı olmamak kaydıyla küme düşmenin kaldırılmasını gündemine aldığı öne sürüldü.

Bu kararın alınması halinde bu sezon hiçbir takım bir alt lige düşmeyecek ve Spor Toto 1. Lig'den 3 ekibin katılımıyla birlikte 2023/24 sezonu toplam 22 takımla oynanacak.

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Küme düşmenin kaldırılması konusunun henüz görüşme aşamasında olduğu ve herhangi bir karar alınmadığı da kaydedildi.