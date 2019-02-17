0553 313 94 23

Süper Lig'de kahreden olay! Ölüm haberini...

Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor'da forma giyen Rashad Muhammed, Sivasspor maçı öncesinde kız arkadaşının ölüm haberiyle yıkıldı.

17 Şubat 2019 Pazar 16:39
Süper Lig'de kahreden olay! Ölüm haberini...

Erzurumspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Fransız forvet Rashad Muhammed, Sivasspor maçı öncesinde kız arkadaşının ölüm haberiyle büyük bir üzüntü yaşadı.

Süper Lig takımlarından Erzurumspor'un devre arasında Sarpsborg'tan transfer ettiği Rashad Muhammed, Sivasspor maçı öncesinde acı bir haber aldı.

Oynamak istedi

Rashad Muhammed, sabah saatlerinde Norveç'te yaşayan kız arkadaşının trafik kazasında hayatını kaybettiğini öğrenerek büyük bir şok yaşadı. Maça saatler kala bu ölüm haberiyle büyük bir üzüntü yaşayan Rashad Muhammed, takım arkadaşlarını yalnız bırakmak istemediğini belirtti ve Sivasspor maçının kadrosunda yer aldı.

Erzurumsporlu futbolcular, attıkları ilk golün ardından Rashad Muhammed'in yanına giderek takım arkadaşlarına, bu zorlu gününde moral verdi.

Erzurumspor'da maça yedek kulübesinde başlayan 25 yaşındaki Rashad Muhammed, Sivasspor maçının 63. dakikasında Kristian Opseth'in yerine oyuna girdi ve kalan bölümde görev yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 16:39
  1. Sivas
  2. Erzurumspor
  3. Rashad Muhammed

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Viranşehir’deki bombalı saldırıda şehit olanlar için anma programı
    1. Viranşehir’deki bombalı saldırıda..
    2. Karaköprü Belediyespor Körfez’i rahat..
    3. İyi Partili Ekinci’den birliktelik..
    4. AK Partili Kılıç: “Handan Hanım’a..
    5. Narkotik polisi sokak satıcılarına göz..
    6. Rusya'dan skandal Venezuela kararı!..
    7. Engelleri aşıp basketbolla hayata..
    8. ABD: “Suriye’den çekilme adım adım..
    9. Ayvalık’ta engelli istihdamı projesi..
    10. Büyükçekmece göl havzasına bırakılan..
    11. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    12. İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye..
    13. PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve..
    14. Süper Lig'de kahreden olay! Ölüm..
    15. Irak ile ticaretimizde yeni dönem
    16. Terör örgütü PKK/KCK üyelerine operasyon
    17. Başkan Öz: “AK Parti’nin milletten..
    18. 80 bin liralık kabloları çaldılar
    19. Rashad Muhammed’in acı günü
    20. Boru patladı, su metrelerce yükseğe..
    21. Afyonkarahisar'da toplu açılış töreni
    22. Afyonkarahisar'da toplu açılış töreni
    23. Mahkemeden skandal karar! Darbe..
    24. 1 Hafta önce nişanlanan genç evde ölü..
    25. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    26. "Teknopark sayısı 54 şehirde 81'e..
    27. TFF 3. Lig 3. Grup: Turgutluspor: 3 -..
    28. Güneşi gören Ordulular sahile akın etti
    29. “Hanımlar, beyler... 180 TL’ye oy..
    30. (Özel) Büyükçekmece’de60 çuval..
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması