Süper Lig’de iki kritik maç ertelendi

Trendyol Süper Lig'de 26 ve 27. haftanın maç programı açıklandı. Ligin 27. haftasında Galatasaray ve Samsunspor'un oynayacağı maçlar ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 26 ve 27. hafta maçlarının programını açıkladı.

GALATASARAY VE SAMSUNSPOR'UN MAÇLARI ERTELENDİ

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Samsunspor'un ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmelerinden dolayı ligin 27. haftasında oynanacak Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Samsunspor müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi.

Ligde 26 ve 27. hafta maçlarının programı şöyle:

 

26. hafta:

13 Mart Cuma:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

14 Mart Cumartesi:

13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

 

15 Mart Pazar:

16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)

27. hafta:

17 Mart Salı:

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Chobani)

 

18 Mart Çarşamba:

16.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)

20.00 RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19 Mart Perşembe:

16.00 Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

