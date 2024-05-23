Süper Lig’de heyecan dorukta! Son haftanın maçları yarın başlıyor!
Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta müsabakaları yarın oynanacak Corendon Alanyaspor - Antalyaspor maçıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig’de 38. ve son hafta heyecanı yarın, 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Corendon Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk edecek. Alanya Oba Stadı'nda yapılacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Ligde şampiyonun belli olacağı haftada lider Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, İstanbulspor'u mağlup eder, Galatasaray da Konyaspor'a yenilirse şampiyon olacak. İki mücadele de 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
Süper Lig'de son hafta programı şu şekilde:
Yarın
20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor
25 Mayıs Cumartesi
16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor
19.00 Sivasspor - Kayserispor
26 Mayıs Pazar
19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor
19.00 Konyaspor - Galatasaray
19.00 Pendikspor - Gaziantep FK
19.00 Adana Demirspor - RAMS Başakşehir
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
19.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü
19.00 Hatayspor - Çaykur Rizespor