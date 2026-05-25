Süper Lig'de harita sil baştan değişti! Yeni sezonda 13 farklı şehirden futbol şöleni yaşanacak!

Trendyol Süper Lig'de nefes kesen 2025-2026 maratonunun tamamlanmasıyla birlikte, önümüzdeki sezon en üst ligde boy gösterecek takımlar ve şehirler resmen netleşti. Futbol federasyonunun tescil ettiği yeni lig mimarisinde, Türkiye'nin dört bir yanından tam 13 farklı vilayet yeşil sahalarda temsil edilme hakkı kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda 13 şehirden takım mücadele edecek. En fazla takım 6 kulüp ile yine İstanbul'dan olacak.

Trendyol 1. Lig'de normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler'den sonra Çorum Futbol Kulübü de play-off'larda şampiyon olarak Süper Lig bileti aldı. Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda ise Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Antalyaspor ise küme düştü ve gelecek sezon 1. Lig'de boy gösterecek.

2026-2027 sezonunda Süper Lig'de 13 şehirden takım yer alacak. Son yıllarda en fazla takımla temsil edilen ve 3 büyüklerin de yer aldığı İstanbul, yine liste başında bulunuyor. İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Gaziantep, Antalya, Konya, Kocaeli, Samsun, Trabzon, Rize, Erzurum, Diyarbakır ve Çorum da birer takımla temsil edilecek.

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda mücadele edecek takımlar şöyle:

- Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, Eyüpspor

- Trabzonspor

- Göztepe

- Samsunspor

- Çaykur Rizespor

- Konyaspor

- Kocaelispor

- Alanyaspor

- Gaziantep FK

- Gençlerbirliği

- Erzurumspor FK

- Amed Sportif Faaliyetler

- Çorum FK

