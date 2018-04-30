Süper Lig'de hafta kritik maçla kapanıyor

Ligde geride kalan 30 haftada hanesine 36 puan yazdıran Bursaspor, son haftalardaki kötü gidişatını Karabükspor maçında aldığı 3 puanla sonlandırmıştı. 4-1’lik farklı galibiyetle moral bulan Timsah, taraftar desteğini de arkasına alacağı Atiker Konyaspor maçında da sahadan 3 puanla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak olan müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu.